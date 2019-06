"Öykü'ye yıldızlardan şapka yapmak istiyorum"

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, "Göğü kucaklayıp getirmek istiyorum ona, yıldızlardan şapka yapmak istiyorum. Çünkü tam 69 gündür steril bir odada günde 23 saat yüzlerce çeşit ilaç aldığı makinelere bağlı." ifadelerini kullandı.Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, "Göğü kucaklayıp getirmek istiyorum ona, yıldızlardan şapka yapmak istiyorum. Çünkü tam 69 gündür steril bir odada günde 23 saat yüzlerce çeşit ilaç aldığı makinelere bağlı." ifadelerini kullandı.Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca Öykü'ye babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.Naklin başarılı olup olmadığının belirlenmesi için hastanede tedavisi süren kızının başından bir an bile ayrılmayan anne Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Göğü kucaklayıp getirmek istiyorum ona, yıldızlardan şapka yapmak istiyorum. Çünkü tam 69 gündür steril bir odada günde 23 saat yüzlerce çeşit ilaç aldığı makinelere bağlı. Kitaplarla oyuncaklarla oyunlarla masallarla düşlerle evreni getirmek istiyorum ona ama bir ağaç resmi gerçek bir ağacın yerini tutabilir mi ki?" paylaşımında bulundu.Yazıcı, Öykü Arin ve ilik nakli bekleyen bin 700 hasta için umut olmak isteyen 150 bini aşkın kişinin önceki aylarda kök hücre bağışı yaptığını vurguladı.- "Bize güç verin o ağaçları siz yeşertin"Bağışlanan kök hücrelerin ne kadarının çalışıldığına dair bilgilerinin olmadığını kaydeden Yazıcı, "100 bine yakınının çalışılmadığına dair bilgi aldık. Almanya'da 7 milyon kök hücre bağışçısı donör var iken bu sayı bizde 300 bin civarında? 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası gönüllüleri olarak, toplanan numunelerin bir an önce çalışılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Bugün İzmir Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde talepleri içeren imza kampanyasını duyuracaklarını bildiren Yazıcı, "Gel çünkü steril odalarda hayallerini diri tutmaya çalışan çocukların sana ihtiyacı var. Gel çünkü bu Öykü'lerin mutlu bitmesi için senin oynayacağın role ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.Tüm bu süreçte onlarca çocuğun, annenin, babanın, genç insanın öykülerine tanık olduğuna değinen Yazıcı, şöyle devam etti:"Burası evrende başka bir gezegen gibi. Yokmuş gibi davranmayın. Her an herkesin başına gelebilir. Bizler için değil sadece kendiniz ve tüm sevdikleriniz için gelin. Lösemi tekrar edebilen çok zor bir hastalık ama onu yenmek mümkün, umut, neşe ve doğru kök hücre donörü eşleşmesiyle. Donör olun. Asla vazgeçmeyin, başkalarının da donör olması için çalışın. Öykü Arin'in bacak kaslarının erimemesi için ona adım attırmak için zorladığım ve zorlandığım her sefer, onun yemyeşil ağaçlar arasında koştuğunu hayal ediyorum ve bu sayede güç buluyorum. Benim gibi binlerce anne var. Bize güç verin o ağaçları siz yeşertin. Lösemi hastalarının öykülerine umut olmak için gelin."ANTALYA (AA) -