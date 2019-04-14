​"Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak"

​"Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak"
ANTALYA 0
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Antalya'da sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken 4 yaşındaki Öykü Arin için annesinden yarı uyumlu ilik nakli süreci başladı. Eylem ve Çağdaş Yazıcı çifti, operasyon öncesinde kuaföre giderek kızlarına destek olmak amacıyla saçlarının bir kısmını kazıttı.


"Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak"
- Antalya'da sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken 4 yaşındaki Öykü Arin için annesinden yarı uyumlu ilik nakli süreci başladı
- Eylem ve Çağdaş Yazıcı çifti, hastaneye yatmadan önce verdikleri desteği göstermek için kızları Öykü Arin ile kuaföre giderek saçlarının bir bölümünü kazıttı 
- Anne Eylem Yazıcı:
"Bu sürecin üstesinden geleceğiz. Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak"

 Antalya'da çarşamba günü annesinden yarı uyumlu ilik nakli yapılacak lösemi hastası Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı, "Bu sürecin üstesinden geleceğiz. Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak." dedi. 
Antalya'da geçen kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı'nın Türkiye ve yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasına mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakil yapmaya karar verdi. 
Yazıcı çiftti operasyon öncesinde kuaföre giderek kızlarına destek olmak amacıyla saçlarının bir kısmını kazıttı.
Naklin, 10 Nisan'da kentteki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtilirken, anne Eylem Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı için başlattıkları kampanya ile Türkiye'de farkındalık oluşturduklarını hatırlattı. 
- "Bazen bir anne olmak bunu gerektiriyor"
Yüzbinlerce donör bulunmasına rağmen yüzde 100 uyumlu kök hücrenin bulunamadığını anlatan Yazıcı, kızının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak hastalığın hızlı bir mutasyona uğrayabildiğini belirtti. 
- Kampanya devam edecek
Daha fazla bekleme riskinin alınamayacağını anlatan Yazıcı, "Kızım benden nakil olacak. Bu kampanyamızın bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Yüzde 50 uyumlu nakilde başarı oranı geçmişe nazaran çok daha yükseldi. Bu sürecin üstesinden geleceğiz. Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak." dedi. 
Yazıcı, nakilden sonra 28 gün steril bir odada kalacaklarını ve iliğin kızına uyup uymadığının bu dönemde belli olacağını dile getirdi. 
Saçlarını kızıyla birlikte kestiklerini vurgulayan Yazıcı, "Kızımla aynı modeli yaptık. O da üst ön kısmında kakül bıraktı. Yanlarını kazıttık. Olur da "Niye saçım böyle oldu?" diye canı sıkılırsa benimkinin de aynı şekilde olduğunu görüp moral bulsun. Baba da sıfıra kazıttı. Bazen bir anne olmak bunu gerektiriyor. Bu durum bizi üzmedi hatta mutlu etti. " diye konuştu. 
Baba Çağdaş Yazıcı da kızının hastalığı yeneceğine inandığını, evladı için herkesten dua beklediğini belirtti. 
 
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 ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN -
 
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