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Ölmek üzere olan kuşu, küçük İrem kurtardı

Ölmek üzere olan kuşu, küçük İrem kurtardı
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Isparta Düğün Salonları

  - Ölmek üzere olan kuşu, küçük İrem kurtardı   
  - Küçük İrem’den örnek davranış   
 
- Kumluca’da kullanılmayan bir dükkana giren üç kuştan ikisi ölürken, sağ kalan kuşu ise havalandırma boşluğuna girerek boş dükkana inen küçük İrem kurtardı.   
  Kumluca Eskicami Mahallesi Kavaklı Kuyu Caddesi üzerinde bulunan boş dükkana havalandırma boşluğundan giren kuşlar mahsur kaldı. Ne kadar zamandan beri boş dükkanın içinde kaldığı bilinmeyen kuşlardan ikisi açlık ve susuzluktan öldü. İki kuşun öldüğünü, bir kuşun da zor anlar yaşadığını gören apartman sakinlerinden Keçecioğlu ailesi, sağ kalan kuşun kurtarılması için polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polisler, dükkana giremeyince dükkanın kime ait olduğunu araştırdı. Polisler, boş dükkanın sahibinin kim olduğunu, dükkanın anahtarının kimde olduğunu araştırırken, apartman sakinlerinden Sabit Keçecioğlu (37) dükkanın havalandırma boşluğundan yeğeni İrem Keçecioğlu’nu boş dükkana sarkıttı. İrem Keçecioğlu (12) aç ve susuzluktan ölmek üzere olan kuşu yakaladıktan sonra yine havalandırma boşluğundan amcası Sabit Keçecioğlu aracılığıyla dışarı çıktı. Keçecioğlu ailesi açlıktan ve susuzluktan ölmek üzere olan kuşa ilk önce su verdi. Sonra da yem vermek için eve götürdü. 
 
  Küçük İrem, kuşun hayatını kurtardı 
  Havalandırma boşluğundan boş dükkana girerek kuşu kurtaran İrem Keçecioğlu, “Annem ve kardeşlerimle dükkanın önünden geçiyorduk. İçeride iki kuşun öldüğünü birisinin de sağ olduğunu gördük. Bu kuşlar dünden beri bu dükkanın içinde yaşıyorlardı. İki kuşun öldüğünü görünce çok üzüldük. Hemen polisi ve itfaiyeyi aradık. Ben havalandırma boşluğundan girip ölmek üzere olan kuşu kurtardım. Şimdi onu iyileştirip doğaya bırakacağız” dedi. 
  Sabit Keçecioğlu da, “Ben de ablamlara geliyordum. Apartmanın önünde polisleri gördüm. Ne oluyor diye baktım. İçeride kuşları görünce, havalandırma boşluğundan yeğenim İrem’i içeri sarkıttım. Kuşu kurtardık. Kuşu iyileştirip doğal ortamına geri salacağız” dedi. 

 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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