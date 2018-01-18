Okul yakınında zehir ticaretine operasyon

- Okul yakınında zehir ticaretine operasyonAntalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir okulun yakınında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki okul yakınlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Öğrencilerin okul giriş çıkış saatlerine göre şüpheli şahıslara yönelik inceleme yapan ekipler, Murapaşa ilçesi Kırcami bölgesindeki bir okulun yanında, üzerinde 0.7 gram esrar bulunan M.Ç.'yi gözaltına aldı. Soruşturmanın devamında şahsın maddeyi temin ettiği ileri sürülen L.K. de gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 67 gram skunk, 83 fişek, 2 tabanca, 1 hassas terazi, çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. İki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.ANTALYA (İHA)