"Öğretmenim Söylüyor" ses yarışması

- Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmanın finali gerçekleştirildi



Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmenim Söylüyor" ses yarışması düzenlendi.

Müdürlüğün Yenilikçi Öğretmen Platformu projesi kapsamındaki düzenlediği ses yarışmasının finali AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarışmanın finaline Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hoplar, burada yaptığı konuşmada, 42 öğretmen arasından 12 finalist belirlendiğini, yarışmadan ziyade birlik beraberlik atmosferini yaşatabilmek, yetiştirilen nesille aynı paydada buluşabildiğimizi gösterebilmek adına projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hoplar, "Öğretmenin yarışmamızda sanat aracılığıyla yapılan aktivitelerde bir araya gelip ortak platformlarda bulunmanın ayrıcalığını sağlıyoruz. Bu faaliyetle öğretmenlerimizin ders dışı sanatsal faaliyetlerde bulunarak, bu süreç içerisinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, kendini ifade etme gibi kazanımlarını pekiştirdiğimiz için mutluluk duymaktayız." dedi.

Juri üyelerinin değerlendirilmesi sonucu yarışmada birinciliği "Ünzile" şarkısını seslendiren Hande Akkuş, ikinciliği "Ahirim Sensin" şarkısını seslendiren Emrah Zambak, üçüncülüğü ise "Bir fırtına tuttu bizi" şarkısını seslendiren Merve Kalay Öney elde etti.



ANTALYA (AA) -

