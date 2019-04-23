Öğrencilere 5 yıldızlı 23 Nisan kutlaması

- Antalya'da 5 yıldızlı bir otel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ihtiyaç sahibi 200 çocuğu konuk etti



Antalya'da ihtiyaç sahibi 200 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 5 yıldızlı otelde kutladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı bir otel tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında misafir edilen çocuklar, ellerindeki Türk bayrakları ile 10'uncu Yıl Marşı'nı söyledi ve gün boyu animasyon ekibinin hazırladığı oyunlarla eğlendi. Öğrencilere öğretmenleri de eşlik etti.

Otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 11 yıldır bölgedeki köy ve yatılı okullarda eğitim gören öğrencileri ağırladıklarını söyledi.

Çocuklar için otelde panayır kurup oyun oynattıklarını belirten Kızıldağ, çocukları mutlu bir şekilde görmekten memnun olduklarını kaydetti.

Bu etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini ifade eden Ali Kızıldağ, "Daha önce diğer otellerimizde de bu tür etkinlikler yapılıyordu ama son yıllarda azaldı. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda çevre köy okullarının çocuklarını tüm otellerde toplayıp, 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşama şansına sahip oluruz." diye konuştu.

Oteldeki kutlama ve eğlencelere Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve otelin sahibi Ali Özdoğan da katıldı.



ANTALYA (AA) -

