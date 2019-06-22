Muratpaşa'da su cimnastiği etkinliği

Muratpaşa Belediyesince düzenlenen su cimnastiği kurslarıyla kadınlar falez plajlarında su cimnastiği yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erenkuş ve Konserve Koyu Falez plajlarında düzenlenen etkinlikler, cuma hariç hafta içi her gün saat 08.30- 09.30 arası düzenleniyor.

Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda başlayan su cimnastiği kursları, yaz mevsimiyle belediyenin falez plajlarına taşındı.

Erenkuş Falez Plajı'nda pazartesi ve çarşamba, Konserve Koyu Falez Plajı'nda ise salı ve perşembe vatandaşlar denizde cimnastik yapıyor.

Spor eğitmeni Ülker Pınar Aydın rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik için gruplar günün ilk saatleriyle birlikte falez plajlarında bir araya geliyor.

Ahşap platformda yapılan ısınma hareketlerini ardından denize giren vatandaşlar güvenlik şeridini oluşturan halata kadar yüzüyor.

Spor eğitmeni eşliğine çalışmalara başlayan grup, egzersiz hareketlerini tekrarlıyor.



ANTALYA (AA) -



