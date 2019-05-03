Müftüden "jet imam" uyarısı

Müftüden "jet imam" uyarısı
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Müftüden "jet imam" uyarısı
- Antalya Müftüsü Osman Artan:
- "Halk arasında 'jet imam' diye tabir edilen ve 'ne kadar hızlı kıldırırsa o kadar fazla cemaatin geldiği' gibi bir intiba oluşan camilerimiz takip altındadır. Kesinlikle böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz"
- "Nasıl ki trafikte araba kullanırken kurallara uymadığımızda her zaman tehlike varsa ibadetlerde de o ibadetin kabul olup olmama noktasında hızlı namaz kıldıranların bu tehlikesi var"

Antalya Müftüsü Osman Artan, "Halk arasında 'jet imam' olarak bilinen ve 'ne kadar hızlı kıldırırsa o kadar fazla cemaatin geldiği' gibi bir intiba oluşan camilerimiz takip altındadır. Kesinlikle böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Artan, il müftülüğünde düzenlediği basın toplantısında, kentte ramazanda imamsız hiçbir caminin olmayacağını belirterek her cami için programlar hazırladıklarını söyledi.

Açılan yayla camilerine de görevlendirme yaptıklarını aktaran Artan, bereket ayı ramazanın dua etmek için fırsat olduğunu ifade etti.

Antalya'nın turizm kenti olduğunu hatırlatan Artan, "Otellerde ramazan boyunca teravih namazı kılınacaktır, diye talep gelirse otellere de görevlendirmeler yapılacak çünkü vatandaşlarımız tatillerini de yapıyor oruçlarını da tutuyor." diye konuştu.

- "Trafik gibi namazın da kuralları var"

Ramazanın bir ibadet mevsimi olduğunu dile getiren Artan, şöyle devam etti:

"Namazın da kuralları var. Ramazanda bazen istemediğimiz halde namazın kurallarına riayet etme konusunda her sene olduğu gibi hassasiyetimiz devam edecek. Halk arasında 'jet imam' diye tabir edilen ve 'ne kadar hızlı kıldırırsa o kadar fazla cemaatin geldiği' gibi bir intiba oluşan camilerimiz takip altındadır. Kesinlikle böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Bu bir ibadettir, herkes gelir namazını kılar, ibadetini yapar, gider. Biz spor yapmıyoruz, herhangi bir şekilde hareket manzumesi yapmıyoruz. Teravih namazı ve ibadetlerimiz Allah'ın emridir. Farzı, sünneti her şeyiyle beraber kılmak gerekiyor."

Namazın kurallarına uymak zorunda olduklarını ifade eden Artan, "Nasıl ki trafikte araba kullanırken kurallara uymadığımızda her zaman tehlike varsa ibadetlerde de o ibadetin kabul olup olmama noktasında hızlı namaz kıldıranların bu tehlikesi var. Onun için cemaatimize de duyuruyoruz, gelsinler namazlarını kılsınlar ama böyle 'jet imam' diye tabir edilen, zaman zaman da televizyonlarda çıkan bu şekildeki davranışlara müsaade etmeyeceğiz." dedi.

- Alanyasporlu Josef'in hayatını kaybetmesi

Alanya Müftülüğünün trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural ile ilgili açıklamalarına ilişkin soru üzerine Müftü Artan, futbolcunun hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü vurguladı.

Ramazan öncesi böyle bir tartışmanın doğru olmadığını aktaran Artan, "Diyanet İşleri Başkanlığının fetvası, fetvalar özel verilir. Ama bu özeller, Diyanetin sitesinde yayınlanıyor. Müftü beyin ifadesiyle çok soru geldiği için bu fetva siteye konmuş. Siteden kaldırıldı ve taziye mesajı yayınladık. Sevilen bir futbolcumuz, insanların inançlarını bilemeyiz. İnsanların gönüllerinde ne vardır bilemez." diye konuştu.

Futbolcunun iki yetim bıraktığını vurgulayan Artan, o yetimleri düşünmek gerektiğini, arkasından tartışma yapılmasının üzücü olduğunu kaydetti.

Osman Artan ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

ANTALYA (AA) - 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
5 Bin Yıllık Kent Pisidia Antiokheia
Isparta Müftülüğü Ramazan Ayı faaliyetlerini duyurdu
ISPARTA'DA ZİLSİZ OKUL PROJESİ TANITILDI
Isparta'daki taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin duyuru
VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI
Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü panelinin çıktıları kitap oldu
Isparta ve Köylerindeki Anaokulu Öğrencilerinin Yüzü Gülüyor
Isparta'nın Tarihi yeniden yazıldı belgeseli sunuldu
Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 2019
Isparta'da Sena Şener ve Mor ve Ötesi rüzgarı
Trafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri Başlıyor
Dekorasyon Adına Herşey! Gülce Dekor
TBMM Başkan vekili Bilgiç'ten Başkan Veli Gök'e Ziyaret
Isparta'da Giyotin Cam Balkon ve Motorlu Tente sistemleri Glasswin'de
Isparta Valisi Seymenoğlu Yalvaç'ta...
Isparta'da Neşet Ertaş türküleriyle yad edildi
Isparta'da tüm elektronik ürünler Set Elektronik'te
Isparta'da ve ilçelerinde sağlık için etkinliler düzenlendi
Isparta'da “Biz Anadoluyuz” Halk Oyunları Gecesi
Isparta’nın İnsan Odaklı 100 Yılının Profili: "Yaşayan Tarih"
Isparta'da il kez uygulanan tedavi ile torbadan kurtuldu
FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı
81 ile genelge gönderildi! denetimler artırılacak
Memur ve emekliye 730 TL ek zam gelecek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Burdur'da trafik kazasıBurdur'da trafik kazası30 Nisan 2019
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonuIsparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu26 Nisan 2019
Isparta'da tüm elektronik ürünler Set Elektronik'teIsparta'da tüm elektronik ürünler Set Elektronik'te30 Nisan 2019
Trafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri BaşlıyorTrafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri Başlıyor02 Mayıs 2019
Memur ve emekliye 730 TL ek zam gelecekMemur ve emekliye 730 TL ek zam gelecek30 Nisan 2019
SDÜ’nün Genç Tiyatrocuları Akdeniz Bölge İkincisi OlduSDÜ’nün Genç Tiyatrocuları Akdeniz Bölge İkincisi Oldu29 Nisan 2019
81 ile genelge gönderildi! denetimler artırılacak81 ile genelge gönderildi! denetimler artırılacak30 Nisan 2019
Uluborlu Beyaza BüründüUluborlu Beyaza Büründü27 Nisan 2019
FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandıFETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı30 Nisan 2019
Türkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldıTürkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldı26 Nisan 2019
​Cahit Berkay'dan Isparta'da gençlere tavsiyeler​Cahit Berkay'dan Isparta'da gençlere tavsiyeler29 Nisan 2019
VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI 02 Mayıs 2019
Isparta'da ve ilçelerinde sağlık için etkinliler düzenlendiIsparta'da ve ilçelerinde sağlık için etkinliler düzenlendi30 Nisan 2019
Isparta'da her bütçeye göre Ramazan yardım kolisiIsparta'da her bütçeye göre Ramazan yardım kolisi27 Nisan 2019
Dekorasyon Adına Herşey! Gülce DekorDekorasyon Adına Herşey! Gülce Dekor02 Mayıs 2019
Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 2019Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 201902 Mayıs 2019
​Isparta'da tarihi eser operasyonu​Isparta'da tarihi eser operasyonu27 Nisan 2019
TÜRKER AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ VE İNDİRİMTÜRKER AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ VE İNDİRİM29 Nisan 2019
Isparta Davrazspor BAL'da oynamaya hak kazandıIsparta Davrazspor BAL'da oynamaya hak kazandı28 Nisan 2019
ISPARTA'DAN BÜYÜK HALTER BAŞARISIISPARTA'DAN BÜYÜK HALTER BAŞARISI29 Nisan 2019