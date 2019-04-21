- "MLO Strongman Champions League" yarışları Alanya'da sona erdi

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen "MLO Strongman Champions League" sona erdi. 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların son gününde, tır çekme, araba kaldırma ve üzeri kum torbaları ile dolu pikap araçları itme yarışları yapıldı. Yarışmaya Finlandiyalı Jarno Kirsela da katıldı.- Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların son gününde, İskele Meydanı Şelale Önü'nde 3 yarış gerçekleştirildi. Halka açık alandaki ilk yarışta tır çekme mücadelesi yapıldı. Organizasyon araba kaldırma ve üzeri kum torbaları ile dolu pikap araba çekme yarışları ile sona erdi.Organizasyon sonunda toplamda 53 puan alan ADB'li Travis Ortmayer birinciliği, 49 puan alan Alman Dennis Kohlruss ikinciliği, 48 puan alan Hollandalı Alex Moonen üçüncülüğü kazandı.Dereceye girenlere ödülleri Alanya Belediye Meclis Üyesi Arif Tok, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ile Alanya Grandprix Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin tarafından verildi.ANTALYA (AA)