"Mendilim Kekik Kokuyor" filminin çekimlerine başlandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde "Mendilim Kekik Kokuyor" filmin çekimleri başladı.Antalya'nın Akseki ilçesinde "Mendilim Kekik Kokuyor" filmin çekimleri başladı.Çanakkale Savaşı'na gönüllü katılan gençlerin hikayesinin anlatıldığı "Mendilim Kekik Kokuyor" uzun metrajlı sinema filminin çekimleri Antalya'nın Akseki ilçesindeki düğmeli evleri ile ünlü Sarıhacılar Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.Seti ziyaret eden Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve Belediye Başkanı İbrahim Özkan, oyuncularla sohbet etti, filme ilişkin bilgi aldı.Kaymakam Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, filminin tamamına yakınının Akseki'de çekilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.Film ile Akseki'nin de tanıtımının yapılacağını belirten Nasır, Antalya Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği film ile tarihi Sarıhacılar köyünün dünya çapında bir hak ettiği değeri görmeye başlayacağına inandıklarını kaydetti.Belediye Başkanı Özkan ise filmin önemli bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu, ilçeyi tanıtan her türlü organizasyona belediye olarak katkı vermeye hazır olduklarını dile getirdi.Yönetmen Hüseyin Özden, Sarıhacılar Köyü'nün Anadolu'nun yüzyıl öncesi dokusunu yaşatan bir yer olduğunu ifade etti. Sarıhacılar'da yaklaşık bir haftalık çekimlerin ardından Akseki'nin çeşitli yerlerinde de 3 hafta süreyle çekimler yapacaklarını anlatan Özden, yöre halkının kendilerine büyük destek verdiğini, güzel bir film ortaya çıkaracaklarını vurguladı.Özden, hazırlıkları 5 yıl süren filmin Mart ayında vizyona gireceğini bildirdi.Filmin senaristi Kadir Bozkurt ise senaryonun yaklaşık bir yılda kağıda döküldüğünü belirterek, "Hikayemiz Çanakkale ile ilgili. Çanakkale'ye gönüllü giden gençlerin hikayesini anlatıyoruz. Bir hayal kurdum. O hayalide şimdi gerçekleştirmek için yönetmenimiz, yapımcımız, oyuncularımız, bütün teknik ekiplerimiz, kameranın arkasındakiler, önündekiler herkes emek veriyorlar. Yaklaşık 60 kişilik teknik ekip ve 100'e yakın oyuncumuz var. Yüzlerce figürasyonla çalışıyoruz. Çünkü büyük bir prodüksiyon. Tabi ki seyircilerimizde bu prodüksiyonun genişliğinden faydalanacaklar. Görsel zenginliği fazla olan bir film geliyor." diye konuştu.Senarist Kadir Bozkurt'un Çanakkale Savaşları'nın 100. yılında 18 Mart Üniversitesinin düzenlediği senaryo yarışmasında birincilik elde ettiği "Mendilim Kekik Kokuyor" senaryosundan beyaz perdeye aktarılan filmde Wilma Elles, Mehmet Çevik gibi oyuncuların yanı sıra şehir tiyatroları ve özel tiyatroların oyuncuları rol alıyor.Film, 18 Mart 2020'de vizyona girecek.ANTALYA (AA) -