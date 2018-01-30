Maraton şampiyonu ihtiyar delikanlı da Afrin’e hazır

Antalya’da 60 yaş üstü maraton koşucusu olan 64 yaşındaki Aşur Güzel, görev verilmesi halinde Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı operasyonuna katılmaya hazır olduğunu ifade etti.Antalya’nın Kumluca ilçesinde çiftçilik yapan, aynı zamanda 60 yaş üstü maratonlarda 30’un üzerinde madalya sahibi olan 64 yaşındaki Aşur Güzel, dinçliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. Bahçe ve serada çalışarak ekmeğini kazanan Güzel, her gün en az 12 kilometre koşuyor. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da çalışkanlığıyla birçok gence taş çıkaran Aşur ve Kamile Güzel çiftini ziyaret etti, sağlıklı yaşam üzerine sohbet gerçekleştirdi.Aşur Güzel’in kaliteli yaşlanmada örnek bir birey olduğunun altını çizen Atay Uslu, “Aşur Abimiz aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma, kaliteli yaşlanma hususlarında tam bir örnek. Her gün koşuyor, doğayla iç içe yaşıyor. Çalışıyor, üretiyor. Maşallah, bin kere maşallah diyoruz” dedi. Yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını da kaydeden Uslu, “20 yıl önce 72 olan ortalama yaşam süresi bu gün 78 oldu. Ancak doğurganlık oranlarını da arttırmamız gerekiyor” diye konuştu.Atay Uslu, 3 çocuk tavsiyesinin aktif işgücü ve medeniyetimiz açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün yüzde 8 olan yaşlı nüfus oranımız, doğurganlık oranımızı arttıramazsak 2075'de yüzde 27'ye yükselecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesi ve politikası geleceğimiz için çok önemli" diye konuştu.Aşur Güzel ise sağlıklı ve dinç kalabilmesinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade ederek, görev verilmesi halinde Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonuna hazır olduğunu söyledi. Güzel, Türk ordusuna muzafferiyet diledi.ANTALYA (İHA)