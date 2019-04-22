Manavgat’ta asayiş olayları

Manavgat ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen kişi ile gümrük kaçağı kol saati ticareti yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, A.S.'nin evinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. A.S.'nin evinde yapılan aramada, saksı içerisinde 7 kök hintkeneviri ile hintkenevirini kapalı ortamda yetiştirmek için kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S. hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" ve "2313 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, A.E'nin aracında yaptığı aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 427 kol saati ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.E hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.



ANTALYA (AA) -

