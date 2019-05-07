Kumluca'da gıda üretim ve satışı yapan fırın ve pastanelere zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.Kumluca Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla gıda üretim ve tüketimi yapılan pastane ve fırınları denetledi. Ramazan ayı süresince vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmeleri amacıyla yapılan denetimlerde eksikliği görülen iş yerleri uyarıldı.Denetimlerde iş yerlerinin ruhsatları, personel portörleri, genel temizlikleri, gıda üretim yerleri ve şekilleri incelendi. Ayrıca ramazan pidelerinin gramajları ölçüldü. Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelleci, denetimler sonunda yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca gıda üretim ve tüketimi yapılan iş yerlerine yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.Halkın güvenilir ve sağlık gıda tüketimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinde önemli bir eksiliğin tespit edilmemesinin sevindirici olduğunu ifade eden Kelleci, "İlçemizde faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde zabıta ekiplerimiz tarafından öncelikle hijyen ve gıda denetimini yapıldı. Şu ana kadar denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Buda hem tüketici olan vatandaşlarımız hem de işletmelerimiz adına sevindirici. Denetimlerimiz ramazan ayı boyunca devam edecek." diye konuştu.ANTALYA (AA) -