Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, narenciye balı üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip arıcıları ziyaret etti.Köleoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ile arıcıları ziyaretinde, kovanların bakımını yaparak bal hasadı gerçekleştirdi.Bal Üreticisi Aslan Ural, kendisinin Ordulu olduğunu ve her yıl Kumluca'ya arılarını kışlatmak ve narenciye balı üretmek için geldiğini belirtti. Bu yıl baharın güzel geçtiğini ifade eden Ural, "Narenciye'den nasibimizi aldık. Buradan arımızı yükleyip, Diyarbakır, Muş ve son yaylamız Erzurum'a gideceğiz. Kumluca'da arılarımızı geliştirdik. Arılarımızın bölme (yeni kovanlar açarak çoğaltma) işlemini yaptık. Şimdi yolculuk zamanı." dedi.Kökçe de Kumluca'nın Türkiye'de narenciye balının elde edildiği ender bölgelerden olduğunu, her yıl ilçeye bu iş için yüzlerce arı yetiştiricisinin geldiğini söyledi.Bu yıl ilçe genelinde 40-50 bin civarında gezici arı kovanı olduğunu ifade eden Kökçe, "Arı yetiştiricileri Ordu ve İç Anadolu'dan buraya gelip kışlıyorlar. İlk bal hasatlarını burada yapıyorlar. Portakal, limon ve mandalina çiçeklerinden alınan narenciye balı diğer çiçeklerin de karışımıyla ender bulunan güzel bir bala dönüşüyor." diye konuştu.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da narenciye balını üreten arıcıların yanında bulunarak onlarla, arıların bakımını ve kontrollerini yaptıklarını, varsa sıkıntılarını dinleyerek çözüm aradıklarını belirtti.Köleoğlu, "Sağlıklı gıdanın başkenti ilan ettiğimiz Kumluca'mız sadece örtü altı sera üretiminde değil, narenciye üretimi ve narenciye balı üretiminde de önemli bir merkez. Arıcılarımızı gördük, yerinde onların çalışmalarına ortak olduk. İnşallah gelecek yıllarda daha fazla arı yetiştiricisi ilçemize gelir, daha fazla bal üretimi elde edilir. Ben tüm emekçilerimize, çiftçilerimize kolaylıklar diliyor, kazançlarının bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.ANTALYA (AA) -