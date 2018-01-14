Konyaaltı Sahil Projesi protesto edildi

ANTALYA (İHA) -

Antalya’da bir grup vatandaş Konyaaltı Sahil projesini protesto etti.Konyaaltı Sahil projesini protesto etmek için toplanan gruba CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri destek verdi. Grup adına açıklama yapan Kutay Meriç, sahilde uygulanmak istenen projenin gerçekçi olmadığını savundu. Kutay, Boğaçayı'na uygulanacak projenin rant ve yapay bir manzara oluşturma amaçlı olduğunu ileri sürdü.Mini müzik dinletisinin ardından vatandaşlar dağıldı.