Anne Eylem Şen Yazıcı, kendisinden yapılan yarı uyumlu ilik naklinin 4 yaşındaki kızı Öykü Arin'in vücudunda filizlenmesi için umutla bekliyor.Geçen kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve iki gün önce Antalya'da annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakli yapılan Öykü Arin için umutlu bekleyiş sürüyor.Kızının başından hiç ayrılmayan Eylem Şen Yazıcı, AA muhabirine, kızıyla yaklaşık altı aydır hastanelerde tedavi mücadelesi verdiğini söyledi.Hastane koridorlarında rastladığı lösemiyle mücadele eden çoğu çocuk, genç ve yaşlıların gözlerindeki umut ışığını zayıf görünce çok üzüldüğünü aktaran Yazıcı, tedavisi olan hastalıkla mücadele etmenin mümkün olduğunu dile getirdi.Hastalıkla mücadelede donörlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Donör olmak çok kolay. Lütfen donör olun, onlara umut olun. Yüzde 100 uyumlu olan insanlardan damar yolundan kan alınarak kök hücre toplanıyor. Ben zorlanmadım. Ne ağrım oldu ne de başka bir sıkıntı yaşadım. Donör olun ki insanların gözlerindeki umut ışığını yeniden yakın, sakın vazgeçmeyin. Bu süreçteki en büyük kötülük, uyumlu olduktan sonra vazgeçmektir. Kiminle eşleşirseniz eşleşin, eşleştiğiniz her kim olursa olsun, sakın vazgeçmeyin. Bu çocukları yaşatmak sizin elinizde." diye konuştu.Bazı gazetelerde nakile ilişkin yanlış bilgiler çıktığına değinen Yazıcı, Öykü Arin'in nakilden önce altı gün boyunca kemoterapi aldığını, kemoterapiyi kendi iliğini yok etmek üzere verildiğini belirtti.- "Kök hücrelerin 20 gün içinde filizlenmesini bekliyoruz"Kendinden alınan kök hücrelerin o iliğin yerini tutması için bu yola gidildiğini anlatan Yazıcı, şöyle devam etti:"Aynı zamanda bağışıklığının sıfırlanması anlamına geliyor. Enfeksiyona açık olmayan bir ortamda durması gerekiyor. Önümüzdeki 20 gün boyunca da böyle bir odada kalacağız. Yarı uyumlu olduğum, yüzde 100 uyumlu olmadığım için ilikten kök hücre toplandı. Genel anestezi aldım. Dört gün önce bana aşı yapıldı. En ufak bir ağrı, acı duymadım. Bir kez bile ağrı kesici kullanmadım. Gerçekten korkulacak hiçbir şey yok. Anestezinin etkisi geçtikten iki saat sonra ayağa kalktım. Hiçbir sıkıntı duymadım. Yüzde 100 uyumlu donörlerde anestezi de almasına gerek kalmıyor. Toplanan kök hücreler, güzel bir bahçeye tohum ekilmiş gibi Öykü Arin'in vücuduna dağıldılar. Benim kök hücrelerimin Öykü Arin'de filizlenmesini bekliyoruz. 18 Nisan bizim için doğum günü niteliği taşıyor."Öykü Arin'in neşeli olması için elinden geleni yaptığını aktaran Yazıcı, oyunlar oynadıklarını, kitaplar okuduklarını ve zamanlarını neşeli geçirmeye çalıştıklarını ifade etti.- "Her şey çok güzel olacak"Öykü Arin'in çok güçlü ve akıllı bir çocuk olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:"Bu süreç öncesinde karşılaşabileceği bütün zorlukları eğlenceli bir kitap yaparak ona anlattık. Onu okuduk öncesinde. Her şeyi baştan anlatıyoruz. 'Miden bulanabilir' diyoruz. Önceden kendini hazırlıyor. Çok güçlü bir şekilde karşılıyor. Neşesi de yerinde. Annesinden aldığı kök hücrenin vücudundaki mikroplarla mücadele ettiğini söylüyor. Bütün kalbimle naklin başarılı olacağına inanıyorum. JMML'nin tekrar etmeyeceğine inanıyorum. Küçük bir ihtimal de olsa yeniden tekrar etme ya da tutmama ihtimaline karşın Öykü'nün yüzde 100 uyumlu donöre ihtiyacı olacak. Önümüzdeki 5 yıl boyunca kök hücre bağışı bizim esas gündemimiz olmaya devam edecek. 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası da tüm hızıyla sürüyor. Öykü Arin ve diğer lösemili çocuklar için her zaman donör ihtiyacı olabilir. 80 milyon nüfusun olduğu bir ülkede 5 milyonun üzerinde donör olması gerekiyor. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Hem kampanya devam ediyor hem de toplanan kan örneklerinin akıbetlerini de soruşturmaya devam edeceğiz. 150 bin aşkın kan örneği toplandı. Her şey çok güzel olacak."Yazıcı, 23 Nisan'da ünlü sanatçı Haluk Levent'in Öykü Arin için Antalya'da sahne alacağını, konsere gelenlerin kök hücre bağışçısı olabileceğini söyledi.Türkiye'nin her yerinden, toplumun her kesiminden kalbi iyilikle, güzellikle, çocukları yaşatmak için atan insanlardan destek gördüklerini aktaran Yazıcı, "Hiç tanımadığımız kişiler bizim için dua etti, iyi dileklerini gösterdi. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Yanımızda olan herkese minnettarım." dedi.