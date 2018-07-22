- Antalya'da 18 yaşındaki kızının odasındaki giysi dolabında saklanan bir erkeği gören baba ile genç kızın erkek arkadaşı arasında arbede yaşandı. Çılgına dönen baba, “O ara ne yapacağımı bilemedim” diye konuşurken, kızın erkek arkadaşı ise, “Ona yardıma gelmiştim” diyerek kendini savundu.Olay, 11.30 sıralarında Varsak Fevzi Çakmak Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki G.G., erkek arkadaşı O.A. ile evinde buluştu. Bu sırada genç kızın babası eve geldi. Genç kız kapıyı açmadan, erkek arkadaşına babasının geldiğini ve dolaba saklanması gerektiğini söyledi. Daha sonra eşiyle birlikte eve giren baba, kızının davranışlarından şüphelendi. Odayı kontrol eden baba, tanımadığı bir erkeğin elbise dolabında saklandığını görünce çılgına döndü. Dolaptan çıkan O.A. ile baba arasında arbede yaşandı. Polisin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından ortam sakinleştirildi.Eşiyle birlikte bir süre evden ayrıldıklarını ve geri döndüklerinde kızlarının davranışlarından şüphelendiğini belirten baba, odaya baktığında dolapta saklanan birisini karşısında bulduğunda çılgına döndüğünü belirterek, "Daha 18 yaşında olan kızımın odasında bir erkek görünce ne yapacağımı bilemedim" dedi.O.A. ise sabah saatlerinde kız arkadaşının kendisini arayarak evin kapısında iki kişinin olduğunu ve yardım istediğini belirtti. Kız arkadaşına yardım etmek için eve gittiğini, kısa süreli eve girdiği anda G.G.'nin ailesinin eve gelmesi üzerine dolaba saklandığını söyledi. O.A. ve baba olay yerine gelen ekipler tarafından ifadeleri alınmak üzere Varsak Polis Merkezine götürüldü.İHA