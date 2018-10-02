Khaled Mouzanar: “Bu film, en iyi Türkiye’de anlaşılabilir”

Khaled Mouzanar: “Bu film, en iyi Türkiye’de anlaşılabilir”
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları
 - Khaled Mouzanar: “Bu film, en iyi Türkiye’de anlaşılabilir”   
 
- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışma seçkisinde yer alan yönetmenliğini Nadine Labaki’nin yaptığı Kefernahum (Capernaum) sinemaseverlerle buluştu.   
  Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışma seçkisinde yer alan filmler, sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. 10 yarışma filmi arasında yer alan, yönetmenliğini Nadine Labaki’nin yaptığı Kefernahum (Capernaum) sinemaseverlerle buluştu. Filmin yapımcısı aynı zamanda senaryo yazarlarından biri olan ve müziklerini yapan Khaled Mouzanar, gösterimin ardından seyircilerin sorularını yanıtladı. Mouzanar, mültecilerin yaşadığı sorunları anlatan filmin en iyi anlaşılacağı yerlerden birinin 3 milyon mülteciye kucak açan Türkiye olduğunu söyledi. 
  Filmde Nadine Labaki hariç diğer oyuncuların hiçbirinin daha önce oyunculuk deneyimi olmadığını ve bazılarını sokaktan bulduklarını söyleyen Mouzanar, filmdeki birçok hikayenin gerçek olduğunu ifade etti. Yönetmen eşi Nadine Labaki’nin 6 yıl önce hamileyken Lübnan’daki mülteci çocuklardan etkilendiğini ve onların hayatlarını film yapmaya karar verdiğini söyleyen Khaled Mouzanar "4 yılı bölgede çocuklarla geçirdik. Çoğunun suç kaydı vardı ve hapse düşüyorlardı. Bu bizi çok etkiledi. Senaryo 2 yılda yazıldı. 6 ayda 600 saat çekim yaptık. Sahneyi çekmek için çocukların gerçekten acıkmasını ya da uyumasını bekledik. Beyrut’un merkezine çok yakın olan, kimsenin gitmek istemediği yerlerde ve çöp dağında çekimler yaptık. Bu bizim için çok zordu. Ben de hayatımın bir dönemimde mülteciydim. Lübnan iç savaşı sırasında ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Bu filmde gördükleriniz gerçeğin çok az bir kısmı. Filmdeki duyguların abartı olduğunu düşünenler gidip bu tip yerlerde vakit geçirsin ve gerçekleri görsün" diye konuştu. 
  Filmi çekmek için evini ipotek altına almak zorunda kaldığını ve çocuğunun okul masraflarını ödeyemediğini anlatan Khaled Mouzanar, filmin post prodüksiyonunu da evde yaptıklarını belirtti. 
 
  Filmden sonra çocukların hayatı değişti 
  Filmden sonra çocukların hayatının değiştiğini, çoğunun kimliklerine kavuştuğunu ve sokaklarda dilenmek yerine okula başladığını söyleyen Mouzanar, bu değişimleri de ayrı bir belgesel haline getirmeye başladıklarını belirtti. İncil’de lanetlenmiş şehir anlamına gelen Kefernahum, Fransız edebiyatında kaos anlamına geliyor. 
 
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İHA
                                         
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