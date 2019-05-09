Kepez Belediyesince 68 mahalleye iftar verileceği bildirildi.Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez Belediyesinin geleneksel olarak her yıl tüm ilçe sakinlerini bir araya getirdiği Ramazan sofralarının ilki Ulus Mahallesi'nde kuruldu. Ulus, Özgürlük, Yeşiltepe, Zafer ve Yükseliş mahalle sakinlerini bir araya getiren iftar yemeğine, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, "Ramazanlar birlikte olunca, sofralarımız paylaşınca güzel. Ramazanlar birbirimizin halini hatırını sorunca, gönülden gönüle yeni yollar bulunca güzel. Ramazan ayı gönüllerimizin, kalplerimizin birbirine daha da yakınlaşmasına, birbirimize duyduğumuz sevgimizin daha da büyümesine vesile olsun. Sevgimizi büyüttükçe, komşuluk ilişkimizi geliştirdikçe, hemşehrilik hukukumuzu derinleştirdikçe, inanıyorum ki hayat, şehir, her şey çok daha güzel olacak.” ifadelerini kullandı.ANTALYA (AA) -