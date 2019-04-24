Kemal Uzan hakkındaki "rüşvet verme" davası

- Antalya'da bilirkişi üyelerine rüşvet verdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Kemal Uzan'ın yargılanmasına devam edildi



Antalya'da iş insanı Kemal Uzan hakkında "rüşvet verme" suçlamasıyla açılan davanın duruşması, sanığın yakalama emrinin infaz edilememiş olmaması nedeniyle ertelendi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya firari sanık Kemal Uzan ile davacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin henüz infaz edilemediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Duruşma savcısı, yakalama emrinin infazının beklenilmesini istedi.

Taraf avukatları da dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Kemal Uzan hakkında çıkartılan yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından el konulan Uzan Grubu'na ait Kepez Elektrik AŞ'nin kayıtlarını 2003'te inceleyen müfettişlerin, şirketle ilgili bir soruşturmada bilirkişilere Kemal Uzan'ın onayıyla rüşvet verildiği iddia edilmişti. Bunun üzerine Uzan hakkında "rüşvet verme", 4 bilirkişi hakkında ise "rüşvet alma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.



ANTALYA (AA) -

