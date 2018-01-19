KEDİ SON ANDA...

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalında mahsur kalan kedi, itfaiye ve AKUT ekiplerinin de yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı.Obagöl Mahallesi'nde bulunan Oba Çayı’nda öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir hayvansevere ait Bella isimli sokak kedisi, çayla birleşen yağmur suyu tahliye borusunun üstünde mahsur kaldı. Sağanak yağış nedeniyle çayın su seviyesinin gittikçe yükselmesi ve akıntıya kapılması an meselesi olan kedinin kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi bulamadı. Akşam saatlerinde ise kedinin bir vatandaş tarafından tekrar aynı bölgede görülmesi ve sürekli miyavlaması üzerine bu kez durum Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerine de bildirildi. İhbarı değerlendiren AKUT ve itfaiye ekipleri tekrar bölgeye gelerek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla çaya inen ekipler, uzun süren uğraşın ardından kediyi son anda boğulmaktan kurtardı.ANTALYA (İHA) -