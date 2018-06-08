Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 karayolunda bir araçtan dökülen onlarca karpuz, yolu adeta karpuz tarlasına döndürdü. Yol, karpuzların kepçe yardımıyla temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınlarında bir araçtan dökülen karpuzlar, yolu karpuz tarlasına döndürürken, trafik akışının aksamasına neden oldu. Yola dökülen ve parçalanan karpuzlar nedeniyle yolun sağ şeridi kaza ihtimaline karşı trafik ekiplerince kapatıldı. Trafik ise uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Yolun temizlenmesi için gelen görevliler ellerindeki küreklerle parçalanan karpuzları yol kenarına atmaya çalıştı. Yol, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesiyle temizlendi. Kepçenin karpuzları toplayıp kamyonete atmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.İHA