Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kalp durduktan sonra beynin oksijensiz kalabileceği sürenin 4 dakika olduğunu belirterek, "Eğer dört dakikayı aşarsa müdahale ettiğiniz halde bitkisel hayatla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Onun için toplumun her kesiminde acil müdahale eğitimini yaygınlaştıracak çalışma başlatıyoruz." dedi.Bir program için Antalya'ya gelen Cander, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil servislerin gereksiz işgal edilmesinin Türkiye'de önemli bir sorun olduğunu söyledi.Türkiye'nin acil tıpta bilimsel olarak ileride ancak uygulamada geri olduğunu aktaran Cander, acil servislerin amacın dışında kullanıldığı durumlarda gerçek acil vakaların mağdur olduğunu dile getirdi.Acillerdeki gereksiz yoğunluğun azaltılması için sağlık okuryazarlığını artırmak gerektiğine dikkati çeken Cander, vatandaşı da anlamak istediklerini ancak hangi vakanın daha acil olduğu konusunda yeterli bir bilgi bulunmadığını bildirdi. Acilin ve hastalığın ne olduğu konusunda bilinç olmadığını vurgulayan Cander, dizilerde, medyada hep negatif rol çizilmesinin de bunda etkisinin bulunduğunu ifade etti.- "Kalp krizinde ilk 4 dakikadaki müdahale çok önemli"Cander, kalp krizinde ilk müdahalenin önemine değinerek, şunları belirtti:"Kalp durduktan sonra beynin oksijensiz kalabileceği süre 4 dakikadır. Dört dakikaya kadar beyinde hasar oluşmadan dönüş olabiliyor. Eğer dört dakikayı aşarsa müdahale ettiğiniz halde bitkisel hayatla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Onun için toplumun her kesiminde acil müdahale eğitimini yaygınlaştıracak çalışma başlatıyoruz. Dört dakikadan sonra kalp çalışsa bile beyin dönmediği için başarısız olunuyor. Dört dakikada herhangi bir yerden hastaya ulaşılması mümkün değil. Hastaya, en iyi ortalamalar altı dakikada ulaşılabiliyoruz. Çok gelişmiş ülkelerde örneğin Amerika'da bunun halka yaygınlaştırılması sağlanmış. Biz de bunu yapmak için projeler üretiyoruz, KADEM ile ortak çalışma yürütüyoruz."Müdahaleyi hastanın en yakınındaki kişinin yapmasının önemine değinen Cander, bunu yaygınlaştırmak için dernek olarak bazı çalışmaları olacağını söyledi.Eğitimleri yaygınlaştırmak, toplumsal kitlelere ulaşmak gerektiğini anlatan Cander, şu değerlendirmede bulundu:"Bununla ilgili farklı sivil toplum kuruluşlarıyla planladığımız çalışmalar var. Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarımız olacak. Üniversitelerle bazı bilimsel akademik çalışmalar yapan firmalarla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yapacağımız çalışmayla tüm topluma ulaşmak istiyoruz. İlk müdahaleyi tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde göstermek, ev hanımlarına eğitim vermek istiyoruz. Mesela polislerin, itfaiyecilerin, bunu çok iyi yapması lazım. Kalbi durmuş hastaya ilk anda onlar ulaşıyor. Bunu yurt dışında çok iyi yapıyorlar."ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ -