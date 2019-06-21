Kafadan yapışık siyam ikizleri bir yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri bir yaşında
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları
Antalya'da emeklemeye ve yürümeye çalışırken birbirlerinin canını acıtan kafadan yapışık siyam ikizleri Derman ve Yiğit, bir yaşına girdi. Biri ağlarken diğeri gülen, kafaları farklı yöne baktığı için aynı anda çizgi film bile izleyemeyen ikizler, babaları Ömer Evrensel'in hamaktan yaptığı özel beşikte uyuyor.

Kafadan yapışık siyam ikizleri bir yaşında
- Antalya'da, emeklemeye ve yürümeye çalışırken birbirlerinin canını acıtan kafadan yapışık siyam ikizleri Derman ve Yiğit, bir yaşına girdi
- Evrensel ailesi, büyüdükçe bakımları da zorlaşan siyam ikizlerinin sağlıklı şekilde ayrılmalarının hayalini kuruyor
- Anne Fatma Evrensel:
- "İnşallah sağlıklı bir şekilde ameliyatla ayrılırlar, bir dahaki doğum gününü ayrı ayrı kutlarız. Bir anne olarak sarılmayı, kucağıma almayı çok istiyorum"

Antalya'da emeklemeye ve yürümeye çalışırken birbirlerinin canını acıtan kafadan yapışık siyam ikizleri Derman ve Yiğit, bir yaşına girdi.

Alanya ilçesinde bir yıl önce sezaryenle dünyaya gelen Ömer ve Fatma Evrensel çiftinin kafadan yapışık siyam ikizleri, emeklemeye ve yürümeye çalışıyor.

Biri ağlarken diğeri gülen, kafaları farklı yöne baktığı için aynı anda çizgi film bile izleyemeyen ikizler, babaları Ömer Evrensel'in hamaktan yaptığı özel beşikte uyuyor.

Evrensel ailesi, yaşları büyüdükçe bakımları zorlaşan ve artık birbirlerine istemeden de olsa zarar vermeye başlayan kafadan yapışık siyam ikizlerinin bir an önce ameliyatla ayrılarak sağlıklı bir şekilde evlerine dönmesini hayal ediyor. Aile, kafadan yapışık bebeklerini kucaklarına alıp doğru dürüst sevememenin de üzüntüsünü yaşıyor. 

Çok hareketli oldukları için günün her saati ikizleriyle ilgilenen, sürekli yönlerini değiştirerek oynatmaya çalışan, ağladıklarında birini sırtına diğerini kucağına almaya çalışan 33 yaşındaki anne Fatma Evrensel, 13 yaşındaki oğlu Kürşat'ın da yardımıyla bebeklerin bakımını gerçekleştirebiliyor.

Evrensel'in, beyinleri ayrı, ancak ana toplardamarı aynı olan ikizlerinin doğum gününü kutlama sevincine AA muhabirleri de ortak oldu. 

Üzerindeki muma üflediği doğum günü pastasını kesen Evrensel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikizlerinin kafadan yapışık olduklarının 5,5 aylık hamileyken anlaşıldığını ancak kalp atışlarını duyup hareketlerini gördükten sonra aldırtmak istemediklerini söyledi.

- "Allah'ın verdiği canı alamayız"

"Bebeklerden biri anne karnında parmağıyla bir işareti yapıyordu. Doktorlar bütün işlemleri bitirdiler, 'Anne karnında öldürüp öyle alacağız' dediler. Onu duyunca biz aldırtmadık." diyen Evrensel, Allah'ın verdiği canı alamayacaklarını ifade etti.

- "Sayın Emine Erdoğan yanımızda oldu"

İkizlerin bir yaşına girdiğini vurgulayan Evrensel, şunları kaydetti:

"Bizim için zor bir süreçti, ama çoçuklar için daha zor. Yürümek, oynamak istiyorlar, yemek problemleri var mama dışında bir şey yiyemiyorlar. Tek dileğimiz sağlıklı bir şekilde ameliyat olup evimize dönmemiz. Bu ameliyatı yurt dışında gerçekleştiren merkezler var ama ülkemizde henüz yapılmamış. Kendi imkanlarımızla gitmemiz mümkün değil. Devletten Allah razı olsun her zaman arkamızda destekçimiz. Fatih Erdoğan bey, doğumundan bu yana yardımcı oldu. Sayın Emine Erdoğan bizzat hastanede ziyaret edip yanımızda oldu."

İkizlerden Yiğit'in çok hareketli olduğunu belirten Evrensel, "Biri çok hareketli diğeri yavaş olunca sürekli birbirlerini rahatsız ediyorlar." dedi.

"Başında sürekli durmam gerekiyor, değilse birbirine çok zarar verir. Yiğit uyandığında beşiğinden aşağıya iniyor, yürümeye çalışıyor. Bu sefer Derman'ı çekemediği için onu rahtasız ediyor. İkisi farklı yöne baktığı için birini oynatırken diğeri ağlıyor. Biri çizgi film izlerken diğerine cep telefonundan açıyoruz. Zor bir süreç." diyen Evrensel, biri ağlarken diğerinin oyun istediğini söyledi.

- "Tam bir yıl oldu, çok zor geçti"

Bebeklerin tam emekleme, yürüme zamanı olduğunu ancak yapamayınca sinirlendiğini hatırlatan Evrensel, "Bir an önce sağlıklı bir şekilde ayrılmalarını istiyoruz. Gittiğimiz bütün doktorlar, 'Biri yaşamayacak diğerinin de yüzde 80 yaşama ihtimali var. Onda da felç geçirebilir, kör olabilir' dedi. Bu aşama zor ama yurt dışında kafadan yapışık ikizlerin ameliyatları birkaç kez olmuş." ifadelerini kullandı.

Bebeklerin banyosunu da eşiyle birlikte yaptırmak zorunda kaldığını belirten Evrensel, tek kişinin bakmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

İkizler birbirlerinin canını yaktığı için sürekli ağladığını belirten Evrensel, "Büyüdükçe bebeklerin bakımı daha da zorlaşıyor. Bir yaşına girdiler, mutluyum. 'Öldü, ölecek' dediler ama çok şükür hala ikisi de yaşıyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde ameliyatla ayrılırlar, bir dahaki doğum gününü ayrı ayrı kutlarız. Bir anne olarak sarılmayı, kucağıma almayı çok istiyorum. Yetkililerden ameliyatın yapılması için yardım istiyoruz." diye konuştu.

Bir restoranda çalışan 41 yaşındaki baba Ömer Evrensel de sürekli siyam ikizlerine ameliyat yapan merkezleri araştırdıklarını, yurt dışında bazı merkezler olduğunu anlattı.

Bebekleri bir yaşına girdiği için mutlu olduklarını aktaran Evrensel, "Türkiye'de şu anda böyle bir ameliyatın yapılamayacağını söylediler. İnşallah hayırlı haber gelir, ameliyatları bir an önce yapılır. Tek temennimiz sağlıklarına kavuşmaları." dedi.

























ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - 
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