Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yol denetiminde bulunan Jandarma ve polis ekipleri kadın sürücülere ve yolculara karanfil dağıttı.Aksu İlçesi Isparta-Antalya yolu üzerinde denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları kadın sürücülere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, kadın sürücüler dışında durdurdukları minibüs ve otobüslerdeki kadın yolcular ile yayalara da çiçek vererek günlerini kutlarken el broşürü de dağıttı. Kadın sürücüler ve yolcular, yaşadıkları sürpriz karşısında şaşkınlık yaşarken kendilerine çiçek vererek, jest yapan trafik timlerine teşekkür etti.ANTALYA (İHA)