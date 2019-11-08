"Kadın kafası" Kumluca'da seyirciyle buluştu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyenin organize ettiği etkinlikte, İrfan Kangı'nın yazıp yönettiği "Kadın kafası" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde seyirciyle buluşan iki perdelik oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Kadın ve erkek rekabetinin komik hikayesinin işlendiği oyunda, Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci, Duygu Şen ve İrfan Kangı rol aldı.

Oyunu izleyen Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve tiyatroseverler, seyirciyi selamlayan oyuncu kadrosunu ayakta alkışladı.















