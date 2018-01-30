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Kaçan devenin kırdığı korkuluk altında kalan vatandaş ezilme tehlikesi geçirdi

Kaçan devenin kırdığı korkuluk altında kalan vatandaş ezilme tehlikesi geçirdi
ANTALYA 0
böcüzade
  - Kaçan devenin kırdığı korkuluk altında kalan vatandaş ezilme tehlikesi geçirdi
  - Deve güreşlerinde hastanelik oldu
  - Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekip aracı alma yararına düzenlenen deve güreşlerinde bir deve rakibinden kaçarak demir korkuluklara  çarptı ve yere düştü. Korkulukların altında kalan Özkan Garip adlı vatandaş yaralandı. Kazanın şokuyla fenalık geçiren vatandaş, hastanede tedavi altına alındı. 
  Kumluca’da bu yıl 12. si düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Organizasyonu Karatepe Stadında gerçekleştirildi. Güreşlere Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Alay Komutanı Cengiz Yıldız, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP Kumluca İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, MHP Kumluca İlçe Başkanı Yücel Kaplan STK Temsilcileri, Daire Amirleri ve yaklaşık 5 güreş sever katıldı. Güreşler, Afrin’de Şehit olan ve tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ayrıca Afrin’de operasyon yapan Mehmetçiklerimiz için de dualar yapıldı. 
  Güreşlerde konuşma yapan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “İlçemizde bu yıl 12.'sini düzenlediğimiz Geleneksel Deve Güreşlerimiz İlçe Emniyet Müdürlüğümüze Ekip Aracı alma yararına gerçekleştiriliyor. Biz burada güvenlik güçlerimize ekip aracı kazandırma yararına güreş düzenliyoruz. Mehmetçiklerimiz Afrin’de ülkemizin bekası için operasyon düzenliyor. Kalbimiz Mehmetçiklerimizle birlikte atıyor. Tek dileğimiz operasyonların geri kalan kısmını şehit vermeden başarıyla tamamlamaktır. Bu organizasyonda gördüğünüz gibi davul zurna ve müzik çaldırmıyoruz. Bugün örf adetlerimizi, geleneklerimizi yaşatmak için belki eğleniyoruz. Ancak güvenlik kuvvetlerimize araç kazandırmak zorundayız” dedi. 
  İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da, “Bu sosyal etkinliklerde bir taşla çok kuş vuruluyor. Hem örf adetlerimiz, geleneklerimiz yaşatılıyor. Hem de Emniyet Müdürlüğümüze ekip aracı alınıyor. Hem de birlik ve beraberlik içinde etkinlik gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu etkinlikte katkısı bulunan ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. 
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle bugün operasyonun en kritik gününde olunduğunu, bu eşiğin aşılması halinde operasyonun Afrin ayağının başarıyla tamamlanmış olacağını söylediğini hatırlatan İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, “Bu etkinlikte şehitlerimize saygı ve mehmetçiklerimize destek gösterisi olarak müzik çaldırmayan Kumluca Belediyemize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Güreşlerin ağalığını ise Sebze ve Meyve Tüccarı Osman Öcal üstlendi. 
  Güreşlerde Kaymakamlık Kupasına Bodrumdan Gelidonya -1 ve Armutlu’dan Efsane Yağız Efe, İl Emniyet Müdürlüğü Kupasına, Kumluca’dan Salih Bey, Aydın Kuyucak’tan Servet ve Hüseyin’in 0945 isimli devesi, Ağalık Kupasına da Bodrum’dan Tunahan ile Kumluca’dan İmparator isimli devele, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kupasına Bodrum’dan Burakhan, Demre’den Reco dayı  isimli deve, Komisyoncular Derneği Kupasına ise Demre’den Kara şövalye ile Bodrum’dan Atakan Efe güreşti.
  Güreşler sırasında bir deve rakibinden kaçarak demir korkuluklara çarptı ve yere düştü. Devenin çarpmasıyla kırılan korkulukların altında kalan Özkan Garip (44) adlı vatandaş yaralandı. Kazanın şokuyla fenalık geçiren Özkan Garip hastanede tedavi altına alındı.
  Ege ve Akdeniz Bölgesinden yaklaşık 100 devenin katıldığı güreşlerde develerin kupaları sahiplerine protokol üyeleri tarafından verildi.
Güreşlerden elde edilen hasılat ise Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Ekip Aracı alma da kullanılacak. 


  ANTALYA (İHA) 









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