Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri 18 adet sarıasma, 11 adet kuyruksallayan, 7 adet kızılsırtlı örümcek kuşu, 5 adet karabaşlı ötleğen ve 2 adet kumru olmak üzere toplamda 43 adet yaban kuşunu vuran şahsa 2.565 TL idari para cezası ve 24.596 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 27.161 TL cezai işlem uygulamıştır.Duyarlı vatandaşlarımızdan gelen ihbar üzerine Av Koruma ve Kontrol Ekipleri Muratpaşa mevkiinde kaçak avcılık yaptığı belirtilen şahsı, vurmuş olduğu 43 adet kuşla birlikte yakalamışlardır. Antalya Şube Müdürlüğü’ne getirilen kuşlar türlerinin tespiti yapıldıktan sonra imha edilmiştir.3 Mart 2019 tarihi itibariyle av sezonunun kapalı olduğunu ve av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşam evrelerini ifa ettikleri bu süreçte 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca avlanmanın kesinlikle yasak olduğunu unutmayalım. Benzer olaylarla karşılaşılması durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün ilgili birimlerine ihbarda bulunabilirsiniz.DKMP 6.Bölge Burdur