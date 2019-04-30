Trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çekyalı oyuncu Josef Sural için kulüp tesislerinde tören düzenlendi. Törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sural'ın tabutuna karanfil bıraktı.
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