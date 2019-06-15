Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü Antalya'da kutlandı.İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'un yanı sıra diğer protokol üyeleri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.Tuğgeneral Aktemur, törende yaptığı konuşmada, Jandarma'nın kuruluşundan bu yana milletin güven ve sevgisine mazhar olduğunu söyledi.Jandarma teşkilatının, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması ve kamu düzeninin sağlanması yönündeki çalışmalarıyla Türk milletinin her zaman takdirini kazandığına işaret eden Aktemur, milletin bu sevgisinin bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.Jandarma teşkilatının günlük yaşamın her anında gece gündüz, sıcak ya da soğuk demeden halkın hizmetinde olmaya devam ettiğini ifade eden Aktemur, "Jandarma üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli adaletli yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini ile kutsal vatan topraklarında görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. En zor arazi şartlarında teröristle mücadele eden jandarma, bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır." diye konuştu.Jandarma konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.Törende narkotik dedektör köpekleri ile arama, kurtarma köpekleri de idarecileriyle bir gösteri yaptı.ANTALYA (AA) -