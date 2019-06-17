Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen IWAB 6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali'nde "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles, yöresel gelinlik giyerek gelin oldu. Eline kına yakılan Elles için dua edildi, gelin alayı düzenlendi.Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen IWAB 6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali'nde "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles, yöresel gelinlik giyerek gelin oldu.Festivale Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, merkezi İstanbul'da bulunan Akseki Eğitim Hayratı Derneği Genel Başkanı Atom Mahmut Duruk, "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Yaklaşık 20 gündür çekimlerine Akseki'de devam edilen "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles, festivalde yöresel gelin oldu.Eline kına yakılan Elles için dua edildi, gelin alayı düzenlendi.- "Kültürümüzü en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık"Kaymakam Nasır, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin hazırlıklarını yaklaşık bir aydır sürdürdüklerini söyledi.Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan Aksekililerin festivale ilgi gösterdiğini belirten Nasır, "Elimizden geldiğince kendi kültürümüzü en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık." dedi.Belediye Başkanı İbrahim Özkan da festivalde yöreye uygun gelin alayını canlandırdıklarını dile getirdi.Yörenin en önemli el sanatlarından kaşık yapımı, kozalaktan sepet örme, tulukta ayran yayma ve çan yapımının gösterildiği atölyeler kurduklarını ifade eden Özkan, "Yöre kadınlarına istihdam sağlamak ve yöre lezzetlerini tanıtmak amacıyla kadınlarımız, kendi hazırladıkları yemekleri stantlarda satışa çıkardı." diye konuştu.Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu (IWAB) Başkanı Hatice Bozkurt da platform olarak 6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali'ni Akseki'de gerçekleştirdiklerini anlattı."Mendilim Kekik Kokuyor" filminin çekimlerinin Akseki'de yapıldığını anımsatan Bozkurt, şunları dile getirdi:"Çok renkli bir festival hazırladık. Filmin başrol oyuncusu Wilma Elles, yöresel düğünün gelini oldu. Kendisi de çok heyecanlandı ve duygulandı. Örtüyü açınca herkes için büyük sürpriz oldu. Azerbaycan'dan gelen dansçıların gösterileri de oldu. Biz Akseki'yi Akseki'de anlatmak istedik. Akseki'nin ustaları, el sanatları, yöresel ürünleri ve yöresel yemeklerini ön plana çıkarmak istedik. Antalya ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yüzlerce kişi katıldı.Doğa harikası Akseki gibi çok özel bir yerde olmak herkesin büyük ilgisini çekti. Buranın hep doğası ve tarihi ile kalmasını istiyoruz."ANTALYA (AA) -