- Antalya’nın kardeş şehri Kunming Belediyesi Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Başkanı Xiong Ruili, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle son yıllarda Çin ile ilişkilerini oldukça güçlendirdiklerini belirten Başkan Türel, “İpek Yolu Belediyeler Birliği’nin bir üyesiyiz. İpek Yolu Belediyeler Birliği’ni bu yıl Antalya’da yapacağız” dedi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kunming ile Antalya arasındaki kardeş şehir ilişkisinin 5’inci yıldönümünde Kunming Belediyesi CPPCC Başkanı Xiong Ruili’yi makamında kabul etti. İki başkan, önemli işbirliği fırsatlarını keşfetmek, karşılıklı ilişkileri güçlendirmek ve işbirliği fırsatları üzerine sohbet etti.Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle son yıllarda Çin ile ilişkilerini oldukça güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Menderes Türel, “İpek Yolu Belediyeler Birliği’nin bir üyesiyiz. İpek Yolu Belediyeler Birliği’ni bu yıl Antalya’da yapacağız. Geçen yıl Babil’de bize bayrağı teslim ettiler. Biz de gelecek yıl bayrağı teslim edeceğiz. Çin’den de birçok belediye başkanımız bu toplantıyı takip ediyor. Antalya’da onları ağırlayacağız. Ekim ayında o toplantıyı burada yapacağız. Dostlarımızı da bu vesile ile davet ediyoruz” dedi. Antalya’nın dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri olduğuna değinen Türel, Antalya’da daha çok Çinli turist ağırlamak istediklerini ifade etti.İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Başkan Türel, “Tabi Çin ile ihracatımız noktasında da Antalya önemli bir merkez. Burada ham madde olarak mermerin Çin’e ihraç edilip, geri getirilmesi hususunda da önemli bir ticari ilişkimiz de var. Bunu da tabi ki geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.Kunming Belediyesi CPPCC Başkanı Xiong Ruili ise misafirperverliği için Başkan Menderes Türel’e teşekkür etti. Başkan Türel’i Kunming’e davet eden Başkan Ruili “Kunming şehrinin dünyada 20’den fazla kardeş şehri var ancak Antalya’ya çok önem veriyoruz. Antalya’ya bir kere geldiğimiz zaman, dönmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.İHA