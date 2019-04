Mangala Federasyonu Başkanı Rauf Özgen, cep telefonu, tablet ve sosyal medyanın insan hayatına girmesinin bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini belirterek, "Bunların aşırı kullanımı birer bağımlılık. Bu bağımlılığı aşabilmek için özellikle kendi kültürümüzden gelen mangala oyunu bizim için çok büyük fırsat." dedi.Özgen, 5. Dünya Dokuz Kumalak ve 1. Mangala Dünya şampiyonaları için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının ders müfredatında yer vermesinin, 4 bin yıllık geçmişe sahip Türk zeka ve strateji oyunu mangalaya ilgiyi ciddi anlamda artırdığını söyledi.Televizyonlardaki çeşitli dizilerde oyunun yer almasının da ilginin artmasında etkili olduğunu anlatan Özgen, bu durumu mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmaya çalıştıklarını dile getirdi.Mangalanın insanlara katacağı çok şey olduğuna inandıklarını vurgulayan Özgen, "Okullarımızda geleneksel oyunların yaygınlaştırılması adına ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz de çoğu uluslararası etkinliğimizi devlet okullarının salonlarında yaptık ki çocuklarımız, yurt dışından insanların oynadığımız oyuna ilgi gösterip geldiklerini görsün, ilgi daha çok artsın. Bu konuda bayağı başarılı olduk." şeklinde konuştu.Özgen, "Sosyal medya, cep telefonları, tabletlerin hayatımıza girmesi bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Bunların aşırı kullanımı birer bağımlılık. Bu bağımlılığı aşabilmek için özellikle kendi kültürümüzden gelen mangala oyunu bizim için çok büyük fırsat. Oyunla tanışanlardan bazıları 'İyi ki bizi bu oyunla tanıştırmışsınız. Çocuğum 13 yaşında ve onunla ilk defa konuştuğumu fark ettim.' diyor." ifadelerini kullandı.- Ailelere uyarıUlaşabildikleri her yerde mangala oyununu yaymaya çalıştıklarını belirten Özgen, şunları kaydetti:"Bilgisayar oyunlarında, e-spor dallarında genellikle İslamofobi var. Türkiye bir İslam ülkesi olduğu için ülkeye ait ögeleri karalayan şeyler bulunabiliyor, kültürümüzle tamamen bağdaşmayan içerikler de mevcut. Bu açıdan kültürel yozlaşmaya sebebiyet veriyor. Bu anlamda velilerin çok bilinçli olması gerekiyor. Bilgisayar oyunlarının erişimi denetim altında tutulmalı. Özellikle çevrim içi oynanan oyunlarda aileler çok hassas olmalı. O esnada çocuk, ev ortamından çıkarak hiç tanımadığı insanların bulunduğu bir ortama girmiş oluyor. Tamamen denetimsiz bir ortamda, tanımadığımız insanlarla muhatap oluyor. Bu ciddi tehlike yaratıyor. Çocuğu takip etme konusunda önce ailelere, sonrasında da eğitim kurumlarına çok büyük sorumluluk düşüyor."- Mangala nasıl oynanır?İki kişiyle oynanan mangalada, oyun tahtası üzerinde karşılıklı 6'şar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine bulunuyor.Mangala 48 taşla oynanıyor. Oyuncular 48 taşı her bir kuyuya 4'er adet olmak üzere dağıtıyor. Her oyuncunun önünde bulunan yan yana 6 küçük kuyu onun, karşısındaki 6 küçük kuyu ise rakibinin bölgesi kabul ediliyor. Oyuncular, hazinelerinde en fazla taşı biriktirmeye çalışıyor. Oyun sonunda en çok taşı toplayan, seti kazanmış oluyor.ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ -