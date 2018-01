- İnşaat sektörüne en büyük darbeyi yüksek faizler vurdu 

Antalyalı işadamı Hüseyin Samut, 2017 yılında inşaat sektörüne en büyük darbeyi yüksek faizlerin vurduğunu söyledi.Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, 2017 yılının şirketleri adına tıpkı 2016'da olduğu gibi pozitif bir iş sezonu olduğunu açıkladı. İnşaat sektörününde yüksek faizin yıla damga vurduğunu belirten Samut, sektörde yaşanan bu krize rağmen satış ve yatırım kategorisinde yükselen bir grafiğe imza attığını dile getirdi.Türkiye'nin jeopolitik konum ve Ortadoğu'da yaşananlardan dolayı 2017 yılının neredeyse hergününü politik ve ekonomik alanda hararetli geçirdiğine dikkat çeken Samut, dünya lideri olma yolunda hızla yükselen Türkiye'nin bu hararet ve hareketliliğe karşın her zaman güçlü bir istikrar sayesinde hazırlıklı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her türlü ekonomik ve politik darbeye rağmen dimdik ayakta kalışı ve her türlü kötü niyetli girişimden sonra daha da büyümesini "Tarih yeniden yazılıyor" şeklinde ifadelendiren Samut, kendi sektörlerinde ve ekonomide oluşacak her türlü dalgalanmaya da şirket olarak en başından güçlü bir şekilde hazırlıklı olduklarını söyledi.2017 yılında sektöre en büyük darbeyi yüksek faizlerin vurduğunu belirten Samut, buna rağmen projelerindeki satış rakamının 2017 yılı içerisinde yüzde 99'a ulaştığını ifade etti. Samut, 2018 yılı itibariyle yeni yatırımların hızla devam edeceğini belirtti.Antalya'da 2017 yılında Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla start verilen büyük kentsel dönüşümün varlığını hatırlatan Samut, bu büyük dönüşümün özellikle Kepez bölgesini kapsayacağını ifade ederek, "Kepez'e kentsel dönüşüm kararından önce modernleşme ve şehirleşme yolunda yatırım kararı almıştık. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mendres Türel ve Kepez Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tütüncü'nün büyük girişimleriyle gerçekleşecek olan bu dönüşüm bölgeyi şehrin yıldızı yapacak. Biz şirket olarak henüz bakir bir bölge iken Kepez'e yatırım kararı almış olmamızın ne kadar doğru bir hamle olduğunu görmüş olduk. Konyaaltı'nda olduğu gibi lüks ve modern projelerimizi tıpkı Suphi türel Caddesi'nde hayata geçirdiğimiz Samut Comfort City projemiz gibi Kepez'de devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.ANTALYA (İHA)