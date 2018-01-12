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İNANILMAZ TRAFİK KAZASI DİREK BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Alkollü sürücünün çarptığı elektrik direği 4 katlı binanın üzerine devrildi

İNANILMAZ TRAFİK KAZASI DİREK BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
ANTALYA
G.Tarihi: 12.01.2018 21:49
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böcüzade

  - Alkollü sürücünün çarptığı elektrik direği 4 katlı binanın üzerine devrildi
  - Binada televizyon ve buzdolabı hasar gördü
  - Sürücü alkollü, araç hacizli çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı beton elektrik direği 4 katlı binanın üzerine devrildi. Kazanın ardından mahalle elektriksiz kalırken direğin devrildiği binada televizyon ve buzdolabının yandığı bildirildi.  
  Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde seyir halinde olan Y.Ş.'nin kullandığı 34 DS 1994 otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kaldırıma çıkarak enerji hattının bulunduğu beton direğe çarptı. Otomobilde bulunan A.Ç isimli kadın yaralandı. Yaralı, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
  Çarpmanın şiddetiyle yıkılan direk yol kenarında bulunan 4 katlı evin duvarına devrilirken, binanın 2'nci katında bulunan Faruk Karacan’a ait dairede televizyon ve buzdolabının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Otomobil sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 097 promil alkollü olduğu, otomobilin ise sigorta ve muayenesinin bulunmadığı, hacizli olduğu ve yakalamasının bulunduğu belirlendi.

  ANTALYA (İHA) 






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