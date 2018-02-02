Antalya’da alışveriş için gittiği AVM’den dönen polis, yol kenarına park ettiği otomobilini düz kontak yöntemiyle çalıştırarak çalmaya çalışan hırsızla göz göze geldi. Kaçmaya çalışan hırsızı üzerine atlayarak yakalayan polis, kelepçeyle etkisiz hale getirdi.Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru V.B., görev istirahatinde olduğu sırada alışveriş yapmak üzere bir alışveriş merkezine gitti. AVM’de bir süre alışveriş yapan V.B., otomobiline geldiği sırada aracın içerisinde bir kişinin olduğunu ve düz kontakla aracı çalıştırmaya çalıştığını fark etti. Bu sırada polisle göz göze gelen ve adının F.T. olduğu öğrenilen şahıs, hemen kaçmak istedi. Polis V.B. ise kaçan F.T.’nin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. V.B.'nin, meslektaşlarını arayarak yardım istemesi üzerine belirtilen adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahsı teslim aldı.Çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.T, sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.ANTALYA (İHA)