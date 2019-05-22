Antalya'da bir araya gelen gönüllü 100 kuaför, saçlarını kesip makyaj yaptığı 710 öksüz ve yetim çocuğun mutluluğuna ortak oldu.Kuaförler ve Manikürcüler Odası ile Kepez Kaymakamlığı tarafından Kepez Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının desteğiyle "Gönül Köprüsü 5" sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.Proje kapsamında, 22 Mayıs Dünya Kuaförler Günü dolayısıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 710 çocuğun saçları kesildi, makyajları ve saçları yapıldı.Saçlarını yaptıran kız çocukları, saçlarına taktırdıkları aksesuarlarla mutlu oldu. Etkinliğe gönüllü katılan 100 kuaför, çocukların yüzünü güldürmek için çalıştı.AESOB Başkanı Adlıhan Dere, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı bir günde öksüz ve yetim çocukların saçlarının kesildiğini, onları mutlu ettiklerini söyledi.Birlik olarak daha önce de farklı projeler düzenlediklerini aktaran Dere, 300 çocuğu meslek sahibi yaptıklarını bildirdi.Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir ise Dünya Kuaförler Günü'nde eğlence programı düzenlemek yerine çocukları mutlu etmeyi tercih ettiklerini dile getirdi."Ramazan Bayramı öncesi çocuklarımızı mutlu etmek istedik. 710 çocuğumuzun saçını kesiyoruz, örgülerini, istedikleri modelleri yapıyoruz." diyen Demir, projenin ilkler arasında olduğunu savundu.- "Çok mutlu oldum"Kuaförlerden Gülşah Yurttaş ise etkinliğe severek katıldıklarını ifade etti.Dükkanlarını kapatıp geldiklerini anlatan Yurttaş, "Çocuklarımız çok tatlılar, saçlarına uygun modelleri yapıyoruz. Çocuklarımız mutlu olsunlar diye aksesuar getirdik." dedi.Hatice Okal da ihtiyacı olan çocukların yüzünü güldürmenin çok önemli olduğunu bildirdi.Çocuklardan 10 yaşındaki Cansu Çetinkaya, kuaföre gitmeyi çok sevdiğini belirterek, "Saçlarım tam istediğim gibi bukle bukle oldu, çok mutluyum." dedi.6 yaşındaki Muhammet Emin de saçının yeni modelini sevdiğini söyledi.ANTALYA (AA) -