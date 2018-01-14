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Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - Kukesi: 2 Foto Haber

Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - Kukesi: 2 Foto Haber
ANTALYA
G.Tarihi: 14.01.2018 02:16
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böcüzade
  - Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - Kukesi: 2  
 Antalya Belek'te yaptığı devre arası hazırlık kampında Fenerbahçe, Arnavut ekibi Kukesi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, mücadele 2-2 berabere sona erdi.  
  İkinci yarı hazırlıklarına 5 Ocak’ta Antalya’da başlayan Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, kampın son gününde Arnavutluk ekibi Kukesi ile Gloria Sports Arena Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 5 genç oyuncuyla sahaya çıkan Fenerbahçe, 28. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazından Bakaj Elis’in sol ayağıyla sert şutunda topu kalesinde görerek 1-0 geriye düştü. Arnavut ekibi baskısını arttırırken, 33. dakikada sol kanatta ceza alanı içerisi altı pas içerisine yapılan ortayı kontrol eden İdrizi Bujar, topu bir kez daha sarı-lacivertlilerin ağlarına yollayarak durumu 2-0’a getirdi. İlk yarıda başka gol almazken, Fenerbahçe ikinci yarıya 4 oyuncu değişikliğiyle başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, ikinci yarıda sahaya Şener, Giuliano, Fernandao ve Chahechoue’yu aldı. İkinci yarıya oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe’de 49. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Giuliano topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. Maçın son dakikasında bir kez daha kazanılan penaltı atışında topun başına bu kez Fernandao geçti ve golü atarak takımına beraberliği getiren isim oldu. Kazanılan 2. penaltı sonrası hem saha içerisi hem de kulübe karıştı. Kısa süren gerginliğin ardından oyun kaldığı yerden devam etti. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.
  Fenerbahçe, oynadığı hazırlık maçıyla Antalya kampını tamamladı. 
 
  ANTALYA (İHA) -
































 
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