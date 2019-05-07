Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ölen oğlu için üç derslikli ana sınıfı yaptıracak.Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki Öğer İlkokulu'nun bahçesine hayırsever iş insanı Hüseyin Göksoy tarafından yaptırılacak 3 derslikli ana sınıfı için valilik makamında protokol töreni düzenlendi.Vali Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, hayırsever iş adamının 2005 yılında beş yaşındaki bir oğlu Hüseyin Görkem Göksoy'un rahmetli olduğunu, okula onun adının verileceğini söyledi.Karaloğlu, okulun önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini söyledi.Protokol törenine eşi ve iki çocuğuyla katılan iş insanı Hüseyin Göksoy ise oğlunun anısını yaşatmak için okul yaptırmaya karar verdiklerini belirtti.İş insanı Göksoy'un daha önce de Akseki ilçesinde Yakup Esen ile beraber Fatih Camisini yaptırdığı öğrenildi.ANTALYA (AA) -