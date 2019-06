"Hayatın İçinde Kadın '19” fotoğraf yarışması

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) düzenlediği, "Hayatın İçinde Kadın '19" fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu (sağda) ve eşi Sevim Karaloğlu (solda), yarışmada "İmece" adlı fotoğrafla birinci olan Bayrak Ayhan'a (ortada) ödülünü takdim ettiler.Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) düzenlediği, "Hayatın İçinde Kadın '19" fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, KADEM ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde düzenlenen "Hayatın İçinde Kadın '19" fotoğraf yarışmasının ödül törenine katıldı.Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, kadınların hayatın içinde değil merkezinde olduğunu vurguladı. Türk kültürü ve geleneğinde kadının her şeyden önce geldiğini ifade eden Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:"Kadın hepimizin annesi, ilk öğretmeni, hayata hazırlayanıdır. Sonra eştir, bize yol gösterenlerdir. Kadınlar olmasa yönümüzü de yolumuzu da bulamayız. Kültürümüz, geleneğimiz, inancımız bunu öğretse de sorunlarımız var. İşte tam bu noktada kamu yönetimine destek veren sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını çok değerli buluyoruz. Kadına karşı şiddet, istihdam, adaletsizlik ve eğitim gibi toplumda kadınların yaşadığı her türlü sorunu çözmek için çalışan sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz."Karaloğlu, yapılan her çalışmayı değerli bulduğunu belirterek KADEM'i de yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Karaloğlu, "Organizasyona bin 700'ün üzerinde katılımın olması ve neredeyse ödül alanlarının tamamının da şehir dışından olması, yarışmanın sınırlarının ülke sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Bu organizasyonun yapan, eserleri ile bu yarışmaya katılan herkesi kutluyorum." dedi.- "Unutulmaya terk edilen kadın emeğini gün yüzüne çıkarıyor"KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise teknolojinin de gelişmesiyle fotoğraf sayesinde hem anı ölümsüzleştirmenin ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurabilmenin daha kolay olduğunu söyledi.Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in "Fotoğrafın altın çağında deformasyon ve photoshop yoktu, fotoğraf, görsel hakikate en yakın şeydi." dediğini anımsatan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:"Görsel hakikat, yani fotoğraf, güzeli temaşa etmek isteyen göz ile güzellikte vücut bulmuş sözün ve bütün bunların filizlendiği yüreğin tek bir anda mühürlenmesidir. Fotoğraf yarışmamızın eserleri, kadınların ne kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini gözler önüne seriyor. Kadının sosyal hayatın tam da kalbinde olduğunu gösteren bu çalışmalar, unutulmaya terk edilen kadın emeğini de yeniden gün yüzüne çıkarıyor."KADEM Antalya Temsilcisi Zeynep Taş Demirez ise yarışmacıların Türkiye’de farklı alanlarda farklı sosyo kültürel ortamlardaki kadınları fotoğrafladığını aktardı ve yarışmayı gelenekselleştirerek kadın sorunlarına farkındalık sağlamak istediklerini söyledi.Toplamda 450'nin üzerinde fotoğraf sanatçısının katıldığı fotoğraf yarışmasında birincilik ödülünü "İmece" adlı fotoğrafla Bayrak Ayhan, ikincilik ödülünü "Hasta Bakımı" fotoğrafıyla Cihan Karaca ve üçüncülük ödülünü ise "Zorlu Kış" fotoğrafıyla Özhan Çörek kazandı.Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.ANTALYA (AA) -