Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde hasar oluştu.Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde hasar oluştu.Seyit Ali Direk'in kullandığı 07 ADM 164 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çevreyolu Köprüsü'nde seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı.Aracı park eden Direk, kaputu açarak aküyü sökmeye çalışırken motor bölümünden alevler yükseldi.Olay yerinin yakınında bulunan Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankeri ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yangında araçta hasar oluştu.ANTALYA (AA) -