HALK EKMEK 7/24 ÜRETİME GEÇTİ

- Antalya Halk Ekmek’ten 7/24 üretimAntalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilen Halk Ekmek 7/24 kesintisiz üretim yapıyor.EKDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Didem Boztepe, Başkan yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Müdürleri ile birlikte Antalya Halk Ekmek Fabrikasını gezdi. Boztepe, tesisi gezerken yerinde üretim yapılan tüm ürünlerle ilgili olarak Fabrika Müdürü Kuthan Kaynak’tan bilgi aldı. Kaynak, “Üretim esaslarında hijyeni ön planda tutan Fabrikamızda tam otomatik sistemlerde, el değmeden ürettiğimiz ürünleri, 7/24 kesintisiz çalışarak, güçlü dağıtım ağıyla tüketicilerimize tam zamanında ulaştırmaktayız. Geliştirilmiş teknolojiyle ürünlerini üreten fabrikamızda alanında uzman gıda mühendisleri, 130 kişilik üretim ekibiyle ve gelişmiş lojistik alt yapısıyla tüm Antalya’ya aynı lezzet ve standartlarda, hijyenik koşullarda üretilen ekmek ve unlu mamul çeşitlerini ulaştırmaktayız” dediGenel Müdür Yardımcısı Ayfer Bilgen de, “Yıllardır el değmeden, hijyenik koşullarda üretilen ekmek ve unlu mamulleriyle otel, kafe, restoran, catering, kantin gibi işletmelere profesyonel çözümler sunan fabrikamız BUUN markasıyla yüksek kapasitelerde, sıcak, donuk hamur, fermente donuk hamur, yarı pişmiş donuk, tam pişmiş donuk ve uzun ömürlü ürünler üretmektedir. Özellikle, donuk ürünlerinin çöz-pişir seçeneği, pratiklik konusunda tüketicilerin vazgeçilmezi olmaktadır. Vardiya şeklinde çalışılarak yılın 365 günü, üretime ara verilmeden üretim gerçekleşmektedir. Üretilen ürünler, Akdeniz Bölgesi’ne dağıtılmakta, Tekirova’dan Gazipaşa’ya kadar olan otellere sıcak ve donuk ürün grubunda hizmet etmektedir. Ayrıca Türkiye’nin belli şehirlerinde bulunan bayilerine de donuk ürünlerini göndermektedir. Çikolatalı kruvasan üretimini ise toplu olarak yurt dışına ihraç etmektedir” şeklinde konuştu.EKDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Didem Boztepe de ise halk ekmek büfelerinde ürün çeşitliliğinin daha çok artırılarak satılmasını değinerek, “Bir anlamda sosyal sorumluluk projesi olan Halk Ekmek büfelerimizi, öncelikli gazi, dul, emekli vatandaşlarımıza tahsis ederek gelir elde etmelerini sağlıyoruz hem de Antalya halkına gönül rahatlığıyla yiyebilecekleri katkısız ekmeklerimizi sunuyoruz. Gramaj olarak 250 gram ekmek üretmeye devam ederek de sağlıklı ekmeği daha ucuza yemelerini sağlıyoruz” dedi.ANTALYA (İHA)