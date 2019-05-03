

GÜNCELLEME - Alanya'daki yasa dışı bahis operasyonu

- Yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 zanlıdan 19'u tutuklandı



ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 zanlıdan 19'u tutuklandı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 40 zanlıdan 15'i savcılıkça serbest bırakıldı. Alanya Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan 25 zanlıdan 19'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alanya'da haklarında yakalama kararı çıkarılan 41 kişi için belirlenen adreslere 29 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda tabanca, iki kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, bahiste kullanılan çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, yüklü miktarda para, bahis alacaklarının yazılı olduğu not defteri, mağdurlara ait çok sayıda senet, yasa dışı bahis sitelerine girmek için kullanılan iddia kartları ele geçirilmişti.



ANTALYA (AA) -