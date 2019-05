- Antalya'da, 13 yıllık evliliğinde tedavilere rağmen evlat sahibi olamayan 34 yaşındaki Gülsade Küçükekiz, koruyucu aileliğini üstlendiği 1,5 yaşındaki Turgay ile ilk defa 'Anneler Günü' heyecanını yaşıyor.Bir çocuğun en fazla ihtiyaç duyduğu, söylemek istediği en değerli kelime olan "anne", aynı zamanda bir kadın için de evladının ağzından duymak istediği en güzel kelime.Büyük emeklerle çocuklarını büyüten kadınlar için "Anneler Günü" çocuklarının getirdiği bazen bir çiçek, bazen de bir öpücükle hatırlandıkları en özel günler arasında.Evlat hasretiyle yanıp tutuşan bazı aileler için ise "Anneler Günü", buruk bir şekilde geçiyor.O anneler arasında 34 yaşındaki Gülsade Küçükekiz de yer alıyor. Küçükekiz, Antalya'da 13 yıl önce mobilya ustası İbrahim Küçükekiz ile hayatını birleştirdi. Çiftin, tüm tedavilere rağmen çocukları olmadı.Tedavilerden umudunu kesen Gülsade Küçükekiz, "Anne olamadım ama belki bir çocuğun kaderini değiştirebilirim" düşüncesiyle koruyucu aile olmaya karar verdi.Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuran Küçükekiz'e bir süre sonra yabancı uyruklu annesinin terk ettiği 4 aylık Turgay bebeğin fotoğrafı gösterildi. Fotoğrafta kendisinden bir parça gördüğünü belirten Küçükekiz, görmek için "sevgi evi"ne gitti. Burada bebeğin "Beni bırakma" dercesine parmağını tutmasından etkilenen Küçükekiz, Turgay bebeğin koruyucu annesi oldu.- "Turgay sanki benden bir parça gibi"Yaklaşık 11 aydır minik Turgay'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Küçkekiz, hasta olduğunda sabaha kadar başında bekliyor.Turgay ile üzülen, onunla mutlu olan Gülsade Küçükekiz, kısa bir süre önce hayatının en mutlu olduğu anı, yani çocuğun dudağından dökülen "anne" kelimesini duyarak yaşadı.Gülsade anne, yıllardır buruk geçirdiği Anneler Günü'nü artık mutlu bir şekilde kutluyor.Gülsade Küçükekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu ilk fotoğrafta gördüğünü ve o an bağlandığını söyledi. Turgay'ı ilk beşiğinde uyurken gördüğünde ise sanki bir parçasının orada duruyormuş gibi hissetttiğini anlatan Küçükekiz, "Elimden tuttuğu an ondan asla vazgeçmeyeceğimi anladım. Bazıları 'Öz çocuğun gibi olmaz' diyorlar. Ama Turgay sanki benden bir parça gibi. Kokusunu içime çektiğimde her şeyi unutuyorum. O bana Allah'ın bir emaneti. Ömrüm boyunca ona bakacağım." dedi.- "Onun varlığı en güzel hediyem"Anne kelimesini oğlunun ağzından duyduğunda çok duygulandığını belirten Küçükekiz, "Anne kelimesini duyunca ağladım. Yıllardır bunun hasretiyle yanıp tutuşuyorduk. Sabah kalkınca 'Annem, annem' diye bana koşup sarılıyor. O zaman kalbim başka türlü atıyor. O sadece benim değil bütün ailemin çocuğu oldu. Babam, annem, akrabalarım ona çok bağlandı. Bazen annesi çıkarsa, geri alırsa diye çok korkuyoruz." diye konuştu.İlk defa "Anneler Günü"nü kutladığını vurgulayan Küçükekiz, "Önceden Anneler Günü'nde içimde bir burukluk oluyordu. Şimdi benim de bir oğlum var ve bana 'anne' diyor. İlk defa benim için de çok güzel, mutlu geçen bir Anneler Günü oluyor. Onun varlığı en güzel hediyem. Önceden bir çocuk annesine sarıldığı ve 'annem' dediği zaman iç geçiriyordum, özeniyordum. O günleri Turgay ile geride bıraktım." ifadelerini kullandı.İbrahim Küçükekiz ise Turgay'ın kendisine "baba" diye seslendiğini ve bu kelimeyi duyunca çok mutlu olduğunu söyledi. Küçükekiz, Turgay'ı büyüttükten sonra bir çocuğun daha koruyucu ailesi olmak istediklerini kaydetti.ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN