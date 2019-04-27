Antalya'da sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada kaçan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonrası gözaltına alındı. Şüpheli, hızlı koşmak için ayakkabılarını çıkartarak izini kaybettirmeye çalışsa da sokak arasında yakalandı.
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