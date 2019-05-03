Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Antalya Okçular Tekkesi tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası'nın Türkiye finali gerçekleştirildi.Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda düzenlenen turnuva finali öncesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından atışlara geçildi.Turnuvanın finalinde 26 ilden 156 kemankeş katıldı. Erkekler takım kategorisinde Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kadınlarda ise Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci oldu.Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, geçen yıllarda kapalı spor salonlarında 18 metre mesafeden yarışmalar yaptıklarını, turnuvayı bu sene açık havada 30 ve 40 metreden atışlar ile gerçekleştirdiklerini belirtti.Uçar, kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yarışan kemankeşlerin, illerinde düzenlenen şampiyonalarda başarılı olup finale katılmaya hak kazandıklarını söyledi.Finalde kotayı geçen 35'i kadın 55 sporcu başarı belgesiyle ödüllendirildi.ANTALYA (AA) -