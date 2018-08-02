- Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın sırasında ise evin 5 ayrı bölümden oluştuğu belirlendi.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Side Mahallesi Çakalderesi mevkiinde Mahire Ö.’ye ait evin bahçesindeki gecekonduda yangın çıktı. İçerisinde hurda malzemelerin bulunduğu gecekondudan kısa sürede alevler yükselmeye başlarken, Manavgat Orman İşletmesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulunarak çevreye yayılmasını önledi.Yangın söndürme çalışmasına Orman İşletmesine ait 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye birimine ait 3 itfaiye ve 1 ilk müdahale aracı katılırken yangından etkilenen 2 vatandaşa olay yerinde müdahalede bulunuldu.Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sırasında ortaya çıkan manzara ise şaşırttı. Dıştan bahçe içerisinde gecekondu gibi görünen yerin aslında 5 ayrı bölümden oluştuğu, bölmelerden bir tanesinde ev sahibinin topladığı hurdaların, bir başkasında eşinden kalan torna tezgahının, bir tanesinin depo, diğerlerinde de bekarların kaldığı odalar olduğu gözlendi.Yangından hurdaların bulunduğu bölüm ile bekarların kaldığı bölüm büyük ölçüde etkilendi.İHA