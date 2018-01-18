Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Gazlı içecek içmek yerine portakal sıkıp ikram ettiler

Öğrencilerden "Portakal Sağlıklı Kal" etkinliği

Gazlı içecek içmek yerine portakal sıkıp ikram ettiler
ANTALYA
G.Tarihi: 18.01.2018 10:03
0
böcüzade

  - Gazlı içecek içmek yerine portakal sıkıp ikram ettiler
  - Öğrencilerden "Portakal Sağlıklı Kal" etkinliği


Antalya’nın Kumluca ilçesinde lise öğrencileri “4. Portakal Sağlıklı Kal” etkinliği düzenledi. 
  Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencileri gazlı içecekler yerine portakal suyu içilmesini sağlamak için 4 yıldan beri düzenledikleri “Portakal Sağlıklı Kal” etkinliğini bir kez daha gerçekleştirdi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin de destek verdi. Evlerinden portakal toplayıp getiren öğrenciler, bu portakalları okul bahçesinde sıktı. Öğrenciler, portakal suyunu arkadaşlarına ve gelen misafirlere ikram etti.
   Dünyanın en güzel portakallarının yetiştiği yerlerden birisinin de Kumluca olduğunu söyleyen Hüsamettin Çetinkaya "Bu portakallara Finike-Kumluca portakalı denir. Dünyanın en güzel portakalının yetiştirildiği bu bölgede gazlı içeceklerle gençlerimiz sağlıksız yetişmesin. Kış günlerinde sağlığımız için önemli olan C vitamin deposu bu portakalları Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencilerimiz uzun yıllardan beri sıkıyor" dedi.  
  Kumluca Milli Eğitim Müdürü Ali Girgin ise, "Bu etkinlik portakal suyunun önemini ve faydalarını anlatmak için bir farkındalık. Bu etkinliği gerçekleştiren öğrenci, öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.

  ANTALYA (İHA) 
  





Antalya Haberleri
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
5 milyon emekliye kötü haber geldi! Zam yok
METEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA BURDUR HAVA DURUMU
İşsize 1600 lira maaş! Peki nasıl alacaksınız?
Şehitlerin cenazeleri gözyaşlarıyla morgdan alındı
Isparta’da düşen askeri uçağın enkazındaki incelemeler sürüyor
Düşen uçakta şehit olan askerlerin cenazeleri alındı
Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi!
DÜŞEN UÇ.AĞA ULAŞMAK İÇİN YOL AÇILIYOR
Yalvaç’ta CASA tipi askeri uçak düştü: 3 şehit
Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!
Isparta Belediyesi’nden Sosyal Denge protokolü
Milli Mutabakat’a Isparta'dan destek
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Rakam değişti
Bakan'dan flaş cam filmi açıklaması
Isparta SDOSB’dan Vali Yılmaz’a ziyaret
Isparta’da 6 katlı otopark açıldı
Hangi sektör çalışanı ne kadar zam alacak! İşte liste
Dağda kaybolan 5 kişi bulundu
Yeni uygulama başladı! Aracınız çekildiğinde...
EĞİRDİR'DE KAYAK EĞİTİMİ BAŞLADI
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
BUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİ
Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
Muş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haber! Isparta’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralıSon dakika haber! Isparta’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı14 Ocak 2018
Son dakika! Isparta’da yataktan adam hayatını kaybettiSon dakika! Isparta’da yataktan adam hayatını kaybetti14 Ocak 2018
Son Dakika! Isparta’da fuhuş operasyonuSon Dakika! Isparta’da fuhuş operasyonu13 Ocak 2018
Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!17 Ocak 2018
Son Dakika! Isparta'da Bir Depoda Yangın Çıktı...Son Dakika! Isparta'da Bir Depoda Yangın Çıktı...15 Ocak 2018
Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar! Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar! 13 Ocak 2018
Muayeneden geçemeyen 'Murat 124''ün Sahibinin sözleri güldürdüMuayeneden geçemeyen 'Murat 124''ün Sahibinin sözleri güldürdü14 Ocak 2018
METEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA BURDUR HAVA DURUMUMETEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA BURDUR HAVA DURUMU17 Ocak 2018
ISPARTA'DA BEYAZ BAYRAK SERTİFİKASI REKORUISPARTA'DA BEYAZ BAYRAK SERTİFİKASI REKORU13 Ocak 2018
Isparta’da 19 kişi daha göreve iade edildiIsparta’da 19 kişi daha göreve iade edildi12 Ocak 2018
İNANILMAZ TRAFİK KAZASI DİREK BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜİNANILMAZ TRAFİK KAZASI DİREK BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ12 Ocak 2018
Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! Cezayı yediler!Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! Cezayı yediler!14 Ocak 2018
Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi!Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi!17 Ocak 2018
Oda Başkanı Aracını Satışa ÇıkardıOda Başkanı Aracını Satışa Çıkardı13 Ocak 2018
Faydası saymakla bitmiyor... Ama toplayan yok!Faydası saymakla bitmiyor... Ama toplayan yok!11 Ocak 2018
Binlerce kişiye erken emeklilik fırsatıBinlerce kişiye erken emeklilik fırsatı12 Ocak 2018
Türkiye’nin en zengin ilçesi Yalvaçlı isme emanetTürkiye’nin en zengin ilçesi Yalvaçlı isme emanet13 Ocak 2018
ISPARTA YEMEKLERİNİ SUNACAKISPARTA YEMEKLERİNİ SUNACAK11 Ocak 2018
ISPARTA'DA LPG'Lİ ARAÇLARA MÜJDE!ISPARTA'DA LPG'Lİ ARAÇLARA MÜJDE!15 Ocak 2018
Yeni uygulama başladı! Aracınız çekildiğinde... Yeni uygulama başladı! Aracınız çekildiğinde... 16 Ocak 2018