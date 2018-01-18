- Gazlı içecek içmek yerine portakal sıkıp ikram ettiler- Öğrencilerden "Portakal Sağlıklı Kal" etkinliğiAntalya’nın Kumluca ilçesinde lise öğrencileri “4. Portakal Sağlıklı Kal” etkinliği düzenledi.Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencileri gazlı içecekler yerine portakal suyu içilmesini sağlamak için 4 yıldan beri düzenledikleri “Portakal Sağlıklı Kal” etkinliğini bir kez daha gerçekleştirdi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin de destek verdi. Evlerinden portakal toplayıp getiren öğrenciler, bu portakalları okul bahçesinde sıktı. Öğrenciler, portakal suyunu arkadaşlarına ve gelen misafirlere ikram etti.Dünyanın en güzel portakallarının yetiştiği yerlerden birisinin de Kumluca olduğunu söyleyen Hüsamettin Çetinkaya "Bu portakallara Finike-Kumluca portakalı denir. Dünyanın en güzel portakalının yetiştirildiği bu bölgede gazlı içeceklerle gençlerimiz sağlıksız yetişmesin. Kış günlerinde sağlığımız için önemli olan C vitamin deposu bu portakalları Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencilerimiz uzun yıllardan beri sıkıyor" dedi.Kumluca Milli Eğitim Müdürü Ali Girgin ise, "Bu etkinlik portakal suyunun önemini ve faydalarını anlatmak için bir farkındalık. Bu etkinliği gerçekleştiren öğrenci, öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.ANTALYA (İHA)