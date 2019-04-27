Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Antalyaspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Futbol: Spor Toto Süper Lig
ANTALYA
G.Tarihi: 27.04.2019 18:23
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu Amilton (89) ile rakibi Leo Schwechlen (5) mücadele etti.


Futbol: Spor Toto Süper Lig 
- Antalyaspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 
Stat: Antalya 
Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Elbil 
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Yekta Kurtuluş (Dk. 68 Harun Alpsoy), Charles, Amilton, Fredy, Serdar Özkan (Dk. 73 Doukara), Mevlüt Erdinç (Dk. 83 Doğukan Sinik)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Schwechlen, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Kone (Dk. 81 Scuk), Emrah Başsan, Tshabalala (Dk. 46 Rashad Muhammed), Eduok (Dk. 89 Samed Ali Kaya), Sunu 
Gol: Dk. 12 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor), Dk. 54 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kart: Dk. 46 Nazım Sangare (Antalyaspor) Dk. 59 Kone (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) 

 Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.
54. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. 52. dakikada Antalyaspor ceza sahası içinde Celustka ile girdiği ikili mücadelede Emrah Başsan yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, konuk takım oyuncularının itirazlarına rağmen oynayın talimatı verdi.
VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyona tekrar bakan hakem Fırat Aydınus, yaptığı incelemenin ardından penaltı kararı verdi. 54. dakikada penaltıyı kullanan Sunu, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1
63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın vuruşunda kaleci Boffin yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti. Boşta kalan topu defans uzaklaştırdı.
72. dakikada Serdar Özkan'ın pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Fredy'in bekletmeden vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
75. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
83. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

























ANTALYA (AA) -
 
 
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