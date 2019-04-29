​Film gibi soygunun detayları iddianamede

​Film gibi soygunun detayları iddianamede
ANTALYA 0
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Film gibi soygunun detayları iddianamede
- Antalya'da bir bankanın ATM'sine para transferi yapılırken görevlileri etkisiz hale getirerek 69 bin 760 lira çalan kar maskeli soyguncuların, film setindeymiş gibi hareket ettikleri ortaya çıktı
- Sanıklardan birinin "Bu bir soygundur, ellerinizi başınızın üstüne koyun" ifadesini kullandığı anlaşıldı
- İddianamede yer alan ifadelerinde sanıklardan biri payına düşen parayı yaktığını, bir diğeri ise gömdüğünü öne sürdü
- Tutuklu 3 sanık hakkında 10 yıldan 15 yıla, tutuksuz 2 sanık hakkında ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

 Antalya'da bir bankanın ATM'sine para transferi yapılırken görevlileri etkisiz hale getirerek paraları çalan soyguncuların, film setindeymiş gibi hareket ettikleri, içlerinden birinin "Bu bir soygundur, ellerinizi başınızın üstüne koyun" dediği ortaya çıktı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 31 Ocak'ta özel bir bankaya ait ATM'ye para transferi yapıldığı sırada 69 bin 760 liranın çalınmasıyla ilgili tutuklu sanıklar E.T. (25), F.B. (25) ve M.P. (28) hakkında "gece vakti birden fazla kişiyle kendini tanınmayacak hale koyarak silahlı yağma" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, tutuksuz sanıklar M.G. (22) ve T.Ç. (25) hakkında ise "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis talep edildi. 
İddianamenin detayları ile sanık ve müşteki ifadeleri, sanıkların soygun sırasında gerçek hayattan çok sanki bir film setindeymiş gibi davranışlar sergilendiğini ortaya koydu. İddianameye göre, olay yerine yüzleri kar maskeli olarak gelen sanıklar ATM'nin açık kapısından girdi. Sanıkları gören güvenlik görevlilerinden biri "Siz burada ne yapıyorsunuz?" diye sorunca, sanıklar "Paraları verin" şeklinde karşılık verdi.
Güvenlik görevlilerinden birinin belinden çekmeye çalıştığı tabancayı alan sanıklar, bu silahı da görevlilere doğrulttu. Paraları alan sanıklar, banka görevlilerini ATM'nin içine kapatarak kaçtı. 
Görevlilerin "yardım" çağrısını duyan yoldan geçen bir kişinin polise haber vermesi üzerine soygun ortaya çıktı. 
ATM ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, daha önce bir alışveriş merkezi şubesinden hırsızlık olayının faillerinden M.G'nin bölgede bulunduğunu tespit etti. Polisler, yakaladığı M.G'nin ifadesinden de yararlanarak diğer sanıkları da gözaltına aldı.
Sanıklardan F.B'nin ifadesinde, ATM'nin kapısını açık görünce içeri girdiklerini ve görevlilere silahı doğrultarak, "Bu bir soygundur, kimseye zarar gelmeyecek, ellerinizi başınızın üstüne koyun, paraları teslim edin." dediğine yer verildi.
Paraların bir kısmını M.G. ve T.Ç'ye verdikten sonra kalanını 3 kişiye 18'er bin lira olarak eşit şekilde paylaştıklarını belirten F.B., kendi payına düşen paranın 6 bin lirasını Suriyelilere dağıttığını, 12 bin lirasını ise gömdüğünü öne sürdü. 
- "Paraları sobada yaktım"
Sanıklardan E.T'nin ise yakalanmaktan korktuğu için paraları evlerindeki odun sobasında yaktığını öne sürdüğü kaydedildi.
Hüsnü Karakaş Caddesi'ndeki özel bir bankaya ait ATM'ye 31 Ocak'ta para transferi yapıldığı sırada güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren kar maskeli kişiler paraları alarak kaçmıştı. Olayla ilgili 5 şüpheli, 11 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde ve saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda bir kurusıkıdan bozma tabanca, kar maskeleri ve 90 çeyrek altın ele geçirilmişti. 3'ü tutuklanan şüphelilerin çaldıkları paranın değer kaybetmemesi için çeyrek altın aldıkları iddia edilmişti. 

ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ -
 
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